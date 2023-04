AFRIQUE :: Bolloré Africa Logistics devient Africa Gobal Logistics



La cérémonie de dévoilement de la nouvelle marque suite au rachat des actifs du groupe Bolloré par le groupe MSC (Mediterranean Shipping Company), s’est déroulé à Paris le jeudi 30 mars 2023. En Visio conférence avec l’ensemble de ses filiales dans les pays Africains. A l’occasion, AGL s’est engagé : l’Afrique va continuer à se développer.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’histoire de la compagnie. Trois mois après l’opération de rachat, Bolloré Africa Logistics devient AFRICA GLOBAL LOGISTICS AGL. Il s’agit d’une nouvelle marque, une nouvelle identité qui va se déployer désormais sur 49 pays sur le continent Africain. Pour y apporter une plus-value dans les domaines logistique, ferroviaires et portuaires. L’objectif principal étant de « continuer à contribuer à la transformation durable de l’Afrique et des marchés émergents. Elle souhaite accompagner le continent, en fournissant des solutions logistiques sur mesure, en améliorant la connectivité des territoires, et en contribuant à la mise en place d’un écosystème logistique vertueux pour l’ensemble de ses parties prenantes. Fournisseur de solutions logistiques intégrées »



Ce sont les valeurs d’humilité à l’écoute des clients, une passion d’entreprendre, une solidarité avec l’ensemble des parties prenantes, une capacité à répondre aux défis démocratiques du continent Africain qui constitueront la toile de fond de cette nouvelle transformation de l’Afrique par AGL « Fort d’un savoir-faire centenaire sur le continent, AGL continuera de mettre à la disposition de ses clients locaux et internationaux un réseau de logistique intégré compétitif. Opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique, AGL améliorera la productivité des terminaux qu’elle opère au bénéfice de l’ensemble des compagnies maritimes. AGL développera des solutions logistiques multimodales afin de répondre aux attentes de ses clients »



Pour y parvenir, AGL dispose de plus de 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux. L’entreprise, grâce à ce réseau, conçoit et mets en œuvre des solutions adaptées aux besoins de ses clients tout au long de la chaine de valeur, et ce jusque dans les zones moins accessibles. AGL accélèrera ses investissements en vue de développer ses capacités et de faciliter l’importation et l’exportation des marchandises. AGL répondra ainsi aux défis du commerce intra-africain, de la transition énergétique, de la croissance démographique du continent, de l’amélioration du cadre de vie et de la digitalisation de l’Afrique.

Avec ses 21 000 collaborateurs répartis dans 49 pays, AGL entend déployer une stratégie de développement au service des hommes et femmes du continent. AGL continuera à promouvoir les talents africains ainsi que l’écosystème de PME locales, en apportant un appui au développement du potentiel des jeunes talents africains. Soucieuse de son empreinte Sur l’environnement, AGL réalisera des d’investissements durables, mettra en place des programmes de promotion de l’éco-responsabilité des transports (Green Terminal) et mobilisera ses collaborateurs, sous-traitants et fournisseurs en vue de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement

Pour Phillipe Labonne, Président de AGL, « Nous sommes heureux de débuter cette aventure au sein de la famille MSC. Cette nouvelle marque renforce notre ambition d’être un partenaire logistique de confiance pour nos clients en Afrique et dans le monde, tout en soulignant notre engagement à innover et à participer aux côtés des Etats et partenaires de l’Afrique aux transformations du continent. Je suis convaincu qu’avec la mobilisation constante de nos équipes, nous parviendrons à concevoir des solutions innovantes afin de créer de la valeur pour nos clients et partenaires »

A propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Grâce à son expertise développée depuis plus d’un siècle et à plus de 21 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes, avec l’ambition de contribuer de façon durable aux transformations de l’Afrique. AGL est aussi présente en Haïti et au Timor. www.aglgroup.com