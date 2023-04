CAMEROUN :: Où est passé le corps de Martinez Zogo ? :: CAMEROON

Le feuilleton de l’odieux assassinat du chef de chaine d’Amplitude FM n’a pas encore donné toutes ses facettes. Une histoire de disparition de son corps est entrain de prendre de l’ampleur. Vraie ou fausse illusion ?

Toujours est-il que le journal Première Heure dans son édition en cours revient sur cette information pour le moins rocambolesque, avec un titre plutôt dubitatif « Le corps … entre enlèvement et disparition ». Et le journal indique : A l’heure qu’il est, des sources crédibles évoquent à tort ou à raison la disparition inexplicable de la dépouille du dé cujus et serait remplacée par un autre corps questionnable. Le déroulé de cette autre pièce théâtrale repose sur deux éléments fondamentaux de cette affaire à savoir l’enlèvement et la disparition. Une thèse à caution alimentée par les réseaux sociaux et véhiculée par un influenceur débordant d’énergie. Pour ne pas le nommer J. Point Rémy Ngono, qui affirme lui aussi la thèse de la disparition de la dépouille de Martinez Zogo.

Cependant que par rapport au Chèque santé dans l’Adamaoua, « Le dispositif a déjà couvert plus de 60 000 femmes enceintes » Quotidien Echos Santé explique que, Institué en 2015 par l’Etat du Cameroun et ses partenaires, ce dispositif contribue à prendre en charge les femmes enceintes, notamment les maladies qui ont une influence sur le déroulement de la grossesse. Selon les chiffres de l’antenne régionale, de 2015 à ce jour, le dispositif couvre plus de 60 621 femmes enceintes soit 96% de la cible régionale ; les 10 Districts de santé sont couverts ; 78 aires de santé ont été touchées soit 89% couvertes pour 113 formations sanitaires, soit 55% accréditées et les résultats des prestations affichent 159.011 chèques vendus avec 38 865 pour la seule année de 2022, ce qui correspond à un taux d’adhésion de 65%. (Quotidien Echos Santé P.3)

Dans le domaine bancaire, « Le sort de la Banque agricole scellé ». Pour Camer Presse, Cette institution annoncée lors du Comice agro-pastoral d’Ebolowa en 2011 par le Chef de l’Etat Paul Biya ne verra plus le jour. Le gouvernement décide d’opter pour un ‘’ Fonds de facilitation de l’offre de crédit pour le développement des chaînes de valeurs agricoles, de l’élevage et de la pisciculture ‘’. Retour sur le sort réservé aux ancêtres d’un tel projet financier que sont le Fonader et le Crédit agricole du Cameroun.

Bien plus, la Pénurie de pièces de monnaie sera bientôt jugulée et pour raison, « 150 millions Fcfa de pièces seront bientôt injectés dans le circuit économique de la Cemac ». Au cours du Comité de politique monétaire de la Banque des Etats de l’Afrique centrale tenu le 27 mars 2023 à Yaoundé, le gouverneur a annoncé une commande de 150 millions Fcfa de pièces de monnaie.

Selon Abbas Mahamat Tolli qui n’a pas révélé la valeur desdites pièces, ce lot de monnaie sera injecté dans le circuit économique de la Cemac au cours des prochains mois, afin de juguler la pénurie observée depuis plusieurs mois. Indique Vision Economique Hebdo

Sur le plan de l’Intégration et développement, « Touadéra et les plaies à panser ». Le président de la République Centrafricaine, nouveau président de la Conférence des chefs d’Etat de la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) face aux priorités qui ont été définies par ses pairs. Climat des affaires, intégration physique et commerciale, rapatriement des recettes d’exportation, le franc CFA, etc. Ecrit Diapason