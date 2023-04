CAMEROUN :: Région de l'Ouest : Le préfet du Ndé veut-il semer le chaos dans la succession de Jean- Vespa Njila :: CAMEROON

Il y a deux ans, mourait l'homme d'affaires milliardaire, Jean- Vespa Njila, des suites de maladie. Très riche, il a laissé des immeubles en location au marché central à Yaoundé. Un quartier de la capitale politique du Cameroun porte d'ailleurs son: le quartier Jean- Vespa ( Carrière).

Selon nos informations, l'homme d'affaires avait désigné son fils et homonyme Jean- Vespa Njila, pour assurer sa succession. Seulement, nous apprennent des sources locales, non content de voir la succession Jean-Vespa Njila échoir à son fils du même nom, la mère du jeune homme, en compagnie des autres enfants de la fratrie, se ligue contre le successeur désigné.

Les hostilités et l'animosité sont à leur comble. Quelques jours après l'inhumation de l'homme d'affaires, la mère de Jean-Vespa Njila et ses frères, s'attaquent violemment à lui, au cours du rixe à Balengou à une dizaine de kilomètres de Bangangté, département du Ndé ( région de l'Ouest).

Amoché, Jean- Vespa Njila sera hospitalisé pour plusieurs jours, accusant une incapacité physique non négligeable. Il saisira par la suite les tribunaux, relativement à cette violence physique dont il fut victime de la part de sa mère et de ses frères.

Le préfet du Ndé au cœur de la machination

Selon plusieurs confidences, Ernest EWANGO BUDU le préfet du Ndé, est accusé d'être au cœur de la machination. Ce dernier, rapporte-on , est de connivence avec la mère de du successeur Jean-Vespa Njila, ainsi que plusieurs autres personnalités qui tirent les marrons du feu, vu l'immense fortune laissée par l'homme d'affaires, et laquelle aiguise tous les appétits des vautours. "C'est le préfet du Ndé qui est à la manœuvre de cette affaire.

C'est lui qui a raconté des histoires au directeur de la police judiciaire de l'Ouest, et c'est lui-même qui a diligenté l'enquête de ce lundi ( 03 avril 2023, Ndlr), après une fausse plainte déposée par la mère de Jean-Vespa Njila", nous confie-t-on.

Et notre informateur de préciser qu'après plusieurs heures au siège de la police judiciaire de Bafoussam, Jean-Vespa Njila a finalement été libéré. D'autres sources révèlent que plusieurs personnalités tirant les ficelles dans l'ombre, auraient même tenté de corrompre les avocats de Jean-Vespa Njila, pour le lâcher.

La mère de Jean- Vespa Njila, ses frères, rapportent des sources internes, veulent faire main basse sur l'héritage laissé par l'homme d'affaires Jean-Vespa Njila, et évincé le successeur désigné. Selon plusieurs confidences, les adversaires de Jean-Vespa Njila ne se font plus de scrupules : plusieurs tentatives d'enlèvement. Mais heureusement, à chaque fois, le ciel est avec Jean- Vespa Njila qui y échappe. Tant bien que mal. Pour ce qui est de son interpellation ce lundi 03 avril 2023, l'on parle d'une plainte déposée par sa mère, qui l'accuserait d'avoir tuer son père, et qu'il songerait aussi à lui faire subir le même sort, ainsi qu'à ses frères. Et pourtant, rapporte un parent, le certificat de genre de mort du milliardaire Jean-Vespa Njila, avait été établi, et son contenu, sans équivoque : les différentes maladies ayant mis un terme au séjour terrestre de l'homme d'affaires, y sont mentionnées.

Au vu de ce que d'aucuns qualifient d'acharnement bestial et haineux contre Jean-Vespa Njila, successeur désigné par son père, l'on est en droit de se demander s'il ne s'agit pas de la seconde mort du riche homme d'affaires.