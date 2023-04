CAMEROUN :: Ouest: des parlementaires ou des commerçants ? :: CAMEROON

Faisant un arrêt sur les listes des sénateurs désormais au complet, je suis franchement embarrassé par la qualité de la représentation parlementaire (Sénat et AN) de la région de l'Ouest.

Il transparaît en effet une impression fugace que ce qui y compte c'est la bourse des impétrants. Quid de la capacité de l'élu ou nommé à impacter la production législative ainsi que le contrôle de l'action gouvernementale, les deux principales missions de ces institutions constitutionnelles!

En parcourant rapidement les noms et surtout les profils des députés et sénateurs Rdpc Cpdm Cameroun, majoritaires actuellement dans la région du soleil couchant, en les comparant avec ceux des représentants de l'Adamaoua, du Centre, de l'Est, du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud, Sud-Ouest voire de l'extrême Nord et du Nord, on a l'impression que le seul intérêt de ceux qui investissent ou nomment les candidats à l'Ouest c'est que ces derniers soient capables de débourser des montants importants. Pour la campagne ou l'achat desdits postes? Soit l'un ou l'autre. Voire les deux à la fois. C'est inquiétant voire scandaleux.



À moins que derrière il n'y ait une capacité de lobbying démultiplié pour une meilleure répartition/gestion des ressources publiques dans le cadre de divers projets. Ou des législations de protection de la production nationale. Sauf que quand on fait une analyse empirique de la géographie des investissements publics ainsi que des produits locaux dans la commande publique, il est difficile de corroborer une telle perspective.

Un exemple: la route Douala - Bafoussam ou Melong -Dschang notamment au niveau de Santchou voire sur la falaise pour cette régionale est une catastrophe depuis bientôt 5 ans. Ce n'est qu'un exemple. Alors à quoi servent finalement les députés et sénateurs de la région de l'Ouest prétendument l'une des plus instruites en terme d'investissements familiaux dans l'éducation des enfants?

C'est sans aucun doute ainsi désormais sur l'ensemble du territoire. Mais je m'inquiète au sujet de l'Ouest vu le niveau d'investissements familiaux tel que rappelé avant. Thinking aloud.