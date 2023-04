CAMEROUN :: Championnat, massage thérapeutique:14 Plénipotentiaires pour le championnat international en Suisse :: CAMEROON

Le championnat national de massage thérapeutique a livré son verdict, vendredi dernier à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. C'était au siège de la Massage Academy for All ( MAFA). C'était sous la supervision du président de la World Massage Council, Marey El Hamouly, à distance, par la magie des TIC.

Les 14 candidats retenus prendront part au Championnat International de Massage, le 29 avril 2023, à Fribourg en Suisse. La compétition de Yaoundé a respecté les standards du Championnat National de Massage, du Championnat International de Massage, ainsi que de la World Massage Council. Selon plusieurs observateurs, le dynamisme et la maestria de la fondatrice de la MAFA, Stéphanie TOMNI ainsi que son staff, ont beaucoup été pour la réussite de l'événement. Au jury, la présidente de la MAFA a recommandé impartialité et objectivité dans l'évaluation des concurrents. Initialement, seuls 10 candidats devraient être qualifiés pour le Championnat International de Massage de Fribourg. Seulement, le président de la World Massage Council a été impressionné par la performance des compétiteurs, et a revu le chiffre des qualifiés à la hausse, pour le hisser à 14.

Voici, par ordre de mérite, la liste des 14 candidats qualifiés pour le Championnat International de Massage, le 29 avril prochain, à Fribourg en Suisse.

1) Mvilongo Chrystelle Olga

2) Kwemo Djemegni Eddy Ruxell

3) Ngo Nong Bérénice

4) Mamdom Kamdem Josyne Charlène

5) Fogne Ouambe Éric

6) Natchouang Ngami Romuald Junior

7) Ghembou Simo epse Siewe Michèle Auriane

8) Deutcha Taffou

9) Ngono Liliane

10)Djeukou Djeukou Maiva Sandra

11) Kamgo Zomeu Kévin

12) Chendjou Auguste Brice

13) Kamkoum Domkem Irine Faustina

14) Kembeu Idriss Camel