CAMEROUN :: Patronat : Vers une fusion GICAM-ECAM :: CAMEROON

Les responsables de ces deux entités vont bientôt formaliser un traité dans ce sens.

Le contenu d'une lettre signée le 31 mars 2023 de Célestin Tawamba et adressée aux adhérents du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), renseigne sur l'évolution des travaux de la « coordination patronale ».

Il s'agit d'une instance mise en place le 17 janvier 2019 par les deux organisations patronales afin, indiquait-on, d'« agir pour la mise en place des politiques efficaces qui restaurent et boostent la compétitivité et la croissance de l'économie camerounaise, sans préjudice de la conduite des activités propres au GICAM et à ECAM ». A s'en tenir au récent message de Célestin Tawamba, les jalons posés par cet acte, aboutira « très prochainement à la signature du traité de fusion y relatif ».

Un acte qui interviendra après l'approbation des conseils d'administrations du GICAM et du mouvement patronal Entreprises du Cameroun (ECAM ). En décidant de fusionner, écrit le président du GICAM, les deux organisions sont convaincues que « la marche vers l'unité patronale que consacre cette fusion densifiera davantage notre plaidoyer, et renforcera notre capacité de persuasion dans notre lutte permanente pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises en général et des Petites et moyennes entreprises en particulier ». Il s'en félicite d'autant plus que « depuis son institution, la coordination patronale a réalisé plusieurs actions et obtenu des résultats probants, dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires notamment ».

Le président de GICAM ne doute pas que c'est au regard « de ces résultats tangibles et confortées dans l'idée que l'union des deux entités permettra d'obtenir des avantages plus significatifs pour les entreprises, considérant qu'un patronat devient plus puissant s'il est renforcé par le nombre accru de ses membres, et plus représentatif dans son interlocution avec les pouvoirs publics et les instances internationales, les deux organisations patronales ont décidé de fusionner ».

L'accord formel annoncé entre le président du conseil d'administration d'ECAM , Protais Ayangma Amang, et son homologue du GICAM, Célestin Tawamba, est déjà considéré d' « historique » dans les milieux du business au Cameroun et ailleurs. En attendant de dévoiler le contenu du traité, le GICAM et ECAM existent respectivement depuis un peu plus de 65 ans et 14 ans, se positionnant sur la scène économique comme étant les deux plus importantes forces de proposition vis-à-vis du gouvernement et des autres acteurs. L'heure de la fusion a donc sonné.