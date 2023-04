CAMEROUN :: Cavaye Yeguie Djibril : 53 ans député, 31 ans président de l’Assemblée, et ce n’est pas fini :: CAMEROON



Le très honorable Cavaye Teguie a été réélu comme président de l’Assemblée Nationale du Cameroun, après 31 ans passés au perchoir de l’auguste chambre. On le dit encore plein d’ambitions pour un nouveau mandat.

Né à Mada, dans l'arrondissement de Tokombéré du département de Mayo-Sava, dans l'extrême nord du pays, Cavayé appartient au groupe ethnique Mada. Militant de première heure de l’Union Nationale Camerounais UNC du 1er président du Cameroun Ahmadou Ahidjo, qui deviendra plus tard Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, du président Paul Biya, Cavaye est inscrit sur la liste électorale le 7 Juin 1970 dans la circonscription électorale du Nord. C’était dans le cadre des élections des députés à l’assemblée nationale. Depuis lors, il ne quittera plus l’hémicycle. Avec un zeste de confiscation du pouvoir.

Le journaliste Souley Onohiolo, du quotidien Le Messager en fait d’ailleurs une peinture après sa réélection comme président de l’assemblée Nationale « Le très Honorable Djibril Cavaye Yeguié. Le très Grand et très puissant Président de l'Assemblée Nationale. Déjà Député en 1970. 53 ans après il siège toujours à l'hémicycle comme Député. Cerise sur le gâteau, il occupe le perchoir depuis 1992. Soit 31 ans Pan. Après la mort du cacique et dinosaure Amadou Ali, le Pan et le ministre Talba Mala ont confisqué le progrès, le développement et tout renouvellement de l'élite dans le département du Mayo Sava, région de l'Extrême-Nord. Tout ça avec la complicité du Président de la République Paul Biya ». Au-delà de ce fidèle des fidèles, le journaliste s’insurge contre les velléités successorales à la tête de l’Etat de Paul Biya « qui vient d'établir à la faveur des trente (30) Sénateurs nommés que son projet de la reproduction sociale par la succession familiale de père en fils n'est pas une vue de l'esprit »

Pour autant, Cavaye n’en démord pas. Plutôt il a des ambitions et s’en prend à qui veut lorgner sa place. Jeune Afrique dit d’ailleurs de lui que « La maladie l’a parfois affaibli mais les années ne l’ont pas adouci. Président de l’Assemblée nationale depuis 28 ans, Cavayé Yeguié Djibril, 80 ans, n’hésite pas à poursuivre ses rivaux au-delà des frontières ».