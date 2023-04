CAMEROUN :: Vacances de Pâques 2023: soyons tous acteurs de la sécurité routière :: CAMEROON

Avec le déclenchement dès ce samedi premier avril 2023, du vaste mouvement migratoire des populations scolaires en raison des départs en vacances du second trimestre dont la Pâque est le point culminant, les exploitants des véhicules de transport en sont à se frotter les mains, à la seule vision des colossales recettes que cette période faste permet de réaliser. Rien de plus normal, dirait quelqu'un, l'activité commerciale étant avant tout une question d’opportunités à saisir.

Mais où le bât blesse, c'est quand le désir de faire du chiffre encourage à bafouer et outrepasser et le bon sens le plus élémentaire, et les mesures de sécurité les plus vitales. La surcharge devient ainsi la norme, les exploitants des véhicules de transport de personnes rivalisant de stratagèmes pour faire absorber à leurs engins, plus de passagers que ces derniers n'ont d’espace à offrir, sans parler des effroyables violations du code de la route, les autres spécifications techniques étant pour leur part, très souvent largement dépassées.

Pour autant, le danger le plus menaçant pour la sécurité de l'usager de la route est beaucoup plus insidieux, il s'agit de la fatigue humaine. Comment peut-il en être autrement, de la part de conducteurs obligés d'enchaîner les rotations, sacrifiant par ce fait même les si bienfaisantes plages de repos propices à la récupération des énergies physiques et psychiques. Des litres de bière auront beau être ingurgités, des noix de kola assidûment mastiquées, des doses de psychotropes consommées, rien n’y fait. La fatigue encore et encore refoulée revient de plus belle à l’assaut, parfois euphorisante, toujours déroutante.

Accorder à l’organisme l’instant de ressourcement qu'il réclame est l'unique moyen de mettre un terme à cet affrontement entre appât du gain et besoin de repos, affrontement qui autrement irait s'aggravant, avec des pertes en vies humaines, des dommages matériels et financiers non pas proportionnels, mais exponentiels au degré d’inconscience des usagers de la route que tous nous sommes.

Pour que nos routes cessent d'être des chemins de non-retour, devenons tous et chacun acteurs de la sécurité routière, notre sécurité !!!

Sachons rester vigilants. /-

Capitaine de Vaisseaux ATONFACK GUEMO Chef de Division Communication - MINDEF