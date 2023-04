CAMEROUN :: Direction technique nationale : Une coquille vide ? :: CAMEROON

Créée, entre autres, pour la détection et la protection des jeunes talents au niveau national et à l’étranger, cette structure peine à jouer pleinement son rôle à cause.

Dans le programme de l'actuel président de la FECAFOOT figurait le « management efficient des équipes nationales » adossé sur l'harmonisation en rapport avec le ministère des Sports, des textes organiques des équipes nationales de football : Code disciplinaire, répartition des rôles et responsabilités.

L'assainissement du cadre de gestion des équipes nationales et la mise en place d'une stratégie de détection et de prospection des joueurs binationaux en relation avec la Direction technique nationale (DTN).

En 15 mois de management, les signaux des réformes annoncées tardent à être perceptibles. Pour l'instant, l'on a perçu des changements qu'à la tête de l'encadrement technique des sélections nationales. Ces nominations qui accordent la part belle aux anciens footballeurs ont été décriées par un courant d'opinion qui estime qu'il s'agit beaucoup de plus récompense que de compétence.

À titre d'exemple, depuis son arrivée sur le banc de touche des Lions indomptables, Rigobert Song en 12 matches n'a que remporté 03 faisant 04 nuls et 05 défaites. Pour ce qui est des Lions A', Alioum Saidou assisté de Pius Ndiefi, sont sortis au premier tour du dernier Championnat d'Afrique des nations par le Niger, une nation qui ne dispose d'aucun palmarès dans le football.

Pareil pour les U-23 de Guy Feutchine (ancien Lion) qui n'ont pu composter leur ticket pour la Can de la catégorie au Maroc. Ils ont été éliminés par le Gabon. Il faut rappeler que la République Centrafricaine a humilié les U-19 de Guy Feutchine qui cumule le poste d'entraîneur dans cette catégorie avec celui des U-23. Tous ces échecs ont un dénominateur commun : incompétence. Les personnes nommées à la tête de ces différentes sélections nationales n'ayant fait aucune classe dans l'entraînement, aucun état de service avéré dans le domaine.

À la lumière de ces contre-performances, une question revient au bout des lèvres, à quoi sert la DTN? Cette structure pourtant dotée d'une unité d'observation, évaluation et relation avec les sélections nationales est chargée de la détection, et la protection des jeunes talents au niveau national et à l’étranger ; le contrôle des structures de formation de jeunes footballeurs ; l’observation et l’analyse des compétitions nationales dans le but d’améliorer leur qualité ; le suivi et l’analyse des compétitions internationales ; la constitution d’une base de données de joueurs, d’éducateurs et d’entraîneur ; la mise à la disposition des sélectionneurs nationaux de la base de données des joueurs ; l’aide à la mise en place des camps d’entraînement pour les sélections nationales ; la proposition de nomination des entraîneurs responsables des sélections nationales. Nul doute que si ce cahier de charge est respecté, les sélections produiraient de meilleurs résultats.

Bilan des derniers rendez-vous des sélections nationales de football