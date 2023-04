ALLEMAGNE :: De grandes affiches de football sur Startimes en Avril 2023 :: GERMANY

Pour le mois d’Avril, l’opérateur télé StarTimes diffusera 4 grandes affiches pour les passionnés du ballon rond.

En Bundesliga, les deux premiers du classement allemand Bayern vs Dortmund s’affronteront ce samedi 1er avril à 17h30 sur World Football.

3 jours après, les fans de football italiens verront la demi-finale (1ere manche) de la Coupe d’Italie : Juventus contre Inter Milan en direct sur Sports Premium. Au même moment sur la chaîne Sports Life, les fans de Cristiano Ronaldo pourront admirer son talent lors de la 22ème journée du Championnat d’Arabie Saoudite. La rencontre Al-Adalh vs Al-Nassr FC s'annonce palpitante.

Du côté de l’Espagne, ce sera le grand clasico. Les deux plus grands clubs Real Madrid et FC Barcelone joueront le 05 Avril à 20h dans le cadre de la demi-finale (2eme manche) de la Coupe du Roi en direct sur World Football.

Pour les fêtes de Pâques, StarTimes offre le décodeur haute définition à 1.000 Fcfa pour permettre à tous les passionnés de foot de ne rater aucune de ses grandes affiches, en plus des autres programmes (séries, films, dessins animés, informations, etc.). En plus, une promotion sur les réabonnements est actuellement en cours : des bonus sont offerts pour tous réabonnements à partir de 02 mois.