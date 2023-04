ITALIE :: SSC NAPOLI – AC MILAN : LES NAPOLITAINS Y SONT PRESQUE POUR LE TITRE DE SERIE A :: ITALY

La ville de Naples et plus précisément le STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA va commencer à vivre les premiers moments de la consécration de son équipe en SERIE A pour la troisième fois de son histoire avec la rencontre au sommet de ce dimanche 02 avril 2023. Une affiche de prestige de la 28ème journée qui va opposer le club local à un adversaire venu de la ville de Milan pour un choc au sommet du classement. Une rencontre que le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour que la fête soit belle tant sur le terrain qu’en dehors comme il sait bien le faire avec de petites surprises à travers Supergooal !

Le face à face SSC NAPOLI – AC MILAN est la rencontre de toutes les attentes afin de commencer une nouvelle semaine sous de bons auspices. Un match pas comme les autres car les deux clubs en dehors du championnat devront encore se faire face en Ligue des Champions européennes lors des quarts de finale. Cette première rencontre de 2023 sera le 29ème match entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec un net avantage pour Naples qui totalise 12 victoires contre 5 pour l’AC MILAN et 11 matchs nuls. Le SSC NAPOLI premier au classement avec sa cote de 1.76 est le grand favori de ce duel et compte bien le démontrer sur le terrain avec un bon match et un résultat satisfaisant qui lui permettra de poursuivre sa domination sans précédent cette saison et ainsi tuer toute envie des autres concurrents pour le titre final. Après avoir réussi à damer le pion à domicile à son adversaire au match Aller, les poulains de SIMONE INZHAGI sont prêts à faire de même à la maison devant un public qui va commencer à faire la fête du titre au regard de l’écart qui sépare leur équipe aux poursuivants. Un troisième sacre qui tend les bras aux napolitains qui ont tout donné pour atteindre ce niveau.

Pour l’AC MILAN quatrième au classement avec sa cote de 4.70, il faudra aller avec un esprit fort car la tâche ne s’annonce pas facile au regard des forces et des capacités de son vis-à-vis à se sortir des situations compliquées. Mais la renommée et le palmarès du club milanais devront être des atouts pour le groupe de se révolter et aller faire un bon match et prendre sa revanche du match Aller avant la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des Champions qui est une autre paire de manche. Il faudra tout donner et être déterminé pour ne pas subir une véritable déculottée au stade mythique DIEGO ARMANDO MARADONA. L’AC MILAN a les hommes capables de s’opposer à l’adversité en face mais cela sera possible si mentalement et physiquement les joueurs sont prêts et engagés à aller jusqu’au bout de leur objectif.

