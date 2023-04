CAMEROUN :: La diaspora pour des femmes au cœur de l'entrepreneuriat :: CAMEROON

Pour des femmes jouant les premiers rôles dans l'entrepreneuriat, des discussions au Meet Africa de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Inciter la femme entrepreneure à se hisser au zénith. C'est l'objectif de l’initiative Meet Africa de ce mardi 28 mars 2023, au Boun’s Hôtel de Yaoundé.

Meet Africa est une plateforme qui regroupe les femmes entrepreneures africaines. Celles-ci viennent de tous les horizons et secteurs d'activité. Meet Africa a été l'occasion pour elles de présenter leurs projets, pour une plus-value. Elles exercent essentiellement dans l'agroalimentaire et dans le développement des industries.

Emphase a été mise sur la problématique du financement. Depuis plusieurs années, les femmes, avec une lassitude contenue, estiment qu'elles ont fait preuve de leur savoir-faire, et que leurs projets ne demandent plus qu'à être financés.

Plusieurs experts ayant pris part au Meet Africa, sont intervenus au cours de cette rencontre stratégique. L’apport de l’administration camerounaise a été matérialisé par les interventions des responsables du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, du ministère des PME, de l'Economie sociale et de l'Artisanat, du ministère des Relations extérieures et du ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales.

À toutes fins utiles, Meet Africa (Mobilisation Européenne pour l'Entrepreneuriat en Afrique), est un projet cofinancé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement (AFD). Son objectif est de doter les entrepreneurs de la diaspora africaine, de moyens pouvant leur permettre de contribuer au développement économique et à la création d'emplois dans leurs pays respectifs.