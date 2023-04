CAMEROUN :: Senat : Nommé, Emmanuel Chatue remercie Paul Biya et Fotso Victor :: CAMEROON

La nouvelle est tombée le 31 mars courant au 20 h 30 de la Crtv. Le chef de l’Etat, président de la République S.E Paul Biya, a nommé le Pdg de Canal2 international, Emmanuel Chatue, parmi les 30 sénateurs titulaires des 10 régions du Cameroun.

Dans l’ambiance de cette nomination « inattendue », l’homme de Bandjoun formule ses reconnaissances au chef de l’Etat, S.E Paul Biya, et au feu patriarche Victor Fotso.

Une note circulant sur les réseaux sociaux et vérifiés auprès de ses proches, porte sa signature.

« La presse nationale de notre beau pays le Cameroun, vient d'être hautement honoré par ma désignation et ma nomination par le Chef de l Etat, comme Sénateur Titulaire.

Je tiens ici, alors que mon émotion est encore vive, à adresser ma profonde et ma grande déférence au Président de la République auquel je joins mes infinis remerciements .

Mes remerciements vont également, à l endroit de celui qui m'a tenu la main pour mes premiers pas aussi bien en politique qu'en affaires ou tout simplement dans la vie tout court,j'ai nommé le patriarche Victor FOTSO de regretté mémoire.

À tous ceux qui ont toujours été à mes côtés, à m encourager et à me soutenir, je vous dis infiniment merci.

Seul le Dieu tout puissant qui nous protège et nous garde, trouvera le moyen d exprimer à toutes et tous, le sentiment de reconnaissance et de gratitude qui m anime en ce moment exceptionnel de solennité »

Dans le contexte, les fils de ce département s’attendaient à une éventuelle nomination du roi, S.M Honoré Djomo Kamga. Mais le monarque avait d’alors choisi représenter son groupement au conseil régional de l’Ouest.