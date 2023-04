CAMEROUN :: Reconduction Marcel Niat Njifenji au Sénat : le Ndé en fête :: CAMEROON

La nouvelle est tombée le 31 mars courant au 20 h 30 de la Crtv. Le chef de l’Etat, président de la République S.E Paul Biya, a nommé Marcel Niat Njifenji parmi les 30 sénateurs titulaires des 10 régions du Cameroun.

Dans des rues et points chauds de Bangangté, la nouvelle est accueillie avec la plus grande ferveur. Des populations du département du Ndé en général expriment leur gratitude au chef de l’Etat.

« Le président de la République renouvelle sa confiance à notre père. La joie est immense pour nous. Nous serons à jamais derrière le père de la nation pour l’amour et l’attention qu’il accorde au peuple du Ndé », a déclaré la conseillère au bureau national de l’Ofrdpc, Eugenie Ngatchou Berthe, veuve Tchoumba.

Niat Njifenji fait partie des 3 sénateurs nommés de la région de l'Ouest. Il s’agit du Pdg de Canal2 international, Emmanuel chatue et de l’ancien président de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya.

Le 27 mars denier, Marcel Niat Njifenji a été réélu à la tête du sénat avec 79 suffrages exprimés en sa faveur sur 82 votants. Il y a eu 3 bulletins nuls. Marcel Niat entame de fait sa 3e législature à la Chambre haute du Parlement.