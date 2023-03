CAMEROUN :: Crise de résultats : Samuel Eto’o face aux sélectionneurs :: CAMEROON

Hier jeudi, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a tenu une réunion de crise avec les sélectionneurs des différentes équipes nationales de football du Cameroun à Yaoundé. Ont aussi pris part à ces assises qui avaient pour principal point à l’ordre du jour l’autopsie des résultats de ces équipes, les responsables de la direction technique nationale.

Il a été question de « faire une évaluation du parcours des différentes sélections nationales dans le but de voir le chemin parcouru, ce qui n’a pas marché, comment peut-on faire mieux », a déclaré Engelbert Mbarga, directeur technique national adjoint dans une interview accordée à la radio nationale.

Comme l’une des résolutions adoptées au sortir de ces travaux, l’on a « la mise en place d’une plateforme de collaboration entre les sélectionneurs nationaux, la Dtn pour toutes les questions relatives à la technique, planification des listes et également la coordination de l’équipe nationale en ce qui concerne les domaines administratif et logistique ».

Pour rappel, la réunion d’hier intervient deux jours après la défaite du Cameroun face à la Namibie (1-2) aux qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) de football et la disqualification du pays pour la prochaine Can U23. Des mauvais résultats qui viennent s’ajouter à ceux des autres sélections.