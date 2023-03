CAMEROUN :: Douala: Le Syndustricam fait son bilan :: CAMEROON

Les membres de ce Syndicat se sont retrouvés à l'hôtel la Falaise de le mercredi 29 mars pour une assemblée générale qui leur a permis de faire le point sur leurs activités .

Conduits Par M. Samuel Kondo, président Directeur général de Socarto et président du syndicat été élu à depuis le 11 octobre 2021, les travaux de cette assemblée générale étaient l'occasion pour les différents membres d'échanger et d'avoir des réponses à plusieurs de leurs préoccupations. Dans son discours d'ouverture, le président a donné le ton en soulignant l'importance de cette assemblée. Pour lui, elle devait permettre de faire une évaluation du passé, trouver des solutions et engager l'avenir.

A l'ordre du jour, dix points devaient être abordés parmi lesquels l'adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 11 Octobre 2021, la lecture du rapport d'activité 2022, l'exécution du budget, le plan d'action 2023. Cette assemblée a permis de faire le point sur les cotisations. Un examen de la situation des arriérés de cotisation au 31 décembre 2021 a été fait ainsi qu'une approbation de la décision d'annulation de ces arriérés.

Cette assemblée générale a été en gros une assemblée de bilans même si dans la foulée le Syndustricam a signé un nouveau partenariat avec Alios Finance Cameroun qui va permettre à ses membres d'avoir une certaine facilité pour obtenir des financements. En effet, Alious Finance Cameroun est une des sociétés les plus anciennes du Groupe Alios Finance. Créée en 1959, elle est le premier établissement financier au Cameroun. Alios Finance Cameroun est agréé par la COBAC.

Alios Finance Cameroun est une référence au Cameroun pour le financement des véhicules et équipements à travers ses divers produits financiers :Crédit-Bail mobilier,Location Longue Durée,Crédit Investissement et Crédit Court Terme.

D'après le bilan, le Syndustricam a payé plus de taxes en 2022 contrairement à 2021. Passant de 1627 en 2021 à 1751 milliards en 2022 les taxes payées par les industriels ont considérablement augmenté

Aussi, le syndicat a enregistré 41 millions d'entrées et les dépenses effectuées à 50 millions pour un déficit de 9 millions. C'est la raison pour laquelle le président du Syndicat des industriels du Cameroun à appeler tous les membres à être plus impliqué pour faire survivre le syndicat «les membres doivent s'impliquer pour trouver d'autres sources de recettes pour le Syndicat.» a-t-il déclaré.

Face à la presse, le secrétaire général du Syndustricam M. Jean Jacques ÉPEE SAME a souligné quelques difficultés auxquelles sont confrontées les industriels et les travaux qui sont entrepris pour remédier à celà.

"En 2022, nous n'avons pas été salués par le développement du secteur industriel Camerounais... c'est un phénomène qui engage plus d'un pays aujourd'hui à cause des crises(...) Nous dépendons presque à 60% de l'extérieur ce qui fait que la situation de crise a créé des tensions inflationnistes partout en bouleversant le fonctionnement des entreprises membres du Syndustricam et globalement des entreprises industrielles du Cameroun (...) Nous sommes en concertation permanente avec l'Etat pour apporter des solutions optimales pour favoriser l'éclosion du secteur industriel Camerounais..." a déclaré le secrétaire général.

Le travail continue à tous les niveaux pour mettre les industriels dans les meilleures conditions.