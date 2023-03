Intégration rapide des nouveaux fonctionnaires à la fonction publique camerounaise : 383 nouveaux matricules générés. :: CAMEROON

Le Cameroun est résolument décidé à dématérialiser et à moderniser sa fonction publique. c'est sur cet élan que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph LE maintient le cap de l'intégration rapide des nouveaux agents publics. Dans le même esprit, 383 matricules ont été générés au profit des nouveaux fonctionnaires des Ecoles Normales Supérieures. Étant l'un des ministres qui s'est arrimé à la volonté du Président de la République qui souhaite voir tout son gouvernement utiliser les réseaux sociaux pour informer en un laps de temps les internautes, le communiqué a été rendu posté pour informer les agents publics en cours d'intégration par voie électronique sur le site du Minfopra à l'adresse https://www.minfopra.gov.cm/index.php/fr/acte-de-carriere-signes-et-disponible/2120-383-matricules-generes-ce-30-03-23-pour-le-compte-des-l Les lauréats issus des huit Écoles Normales Supérieures ( ENS ) et Écoles Normales Supérieures de l'Enseignement Technique ( ENSET).

À ce jour, c'est 4.470 agents publics déjà immatriculés dont la quasi-totalité des lauréats des promotions 2022 des ENS et ENSET. Pour en savoir plus, les listes peuvent être téléchargées dans le site web et les différentes plateformes numériques du MINFOPRA https://www.minfopra.gov.cm/index.php/fr/acte-de-carriere-signes-et-disponible/2120-383-matricules-generes-ce-30-03-23-pour-le-compte-des-laureats-des-ens-et-enset-arrives-en-fin-de-formation-au-cours-de-l-annee-2022-suite.