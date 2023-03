CAMEROUN :: Eto'o et Song ne peuvent pas récolter en forêt sans avoir semé :: CAMEROON

Le portugais Conceiçao a été limogé et remplacé par Song Bahanag voici un peu plus d'un an. C’était le choix de Samuel Eto’o alors tout juste élu à la tête de la Fécafoot.

Song a depuis lors disputé 12 rencontres avec la sélection pour un bilan maigre, trop maigre pour être salué : 5 revers, 4 partages et 3 victoires.

Au cours de ses deux dernières rencontres, le Cameroun a remporté 1 seul point sur 6 possibles face à la Namibie ; une nation pourtant classée au-delà de la 100ème place au dernier ranking Fifa.

Le président de la Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT) a sans doute vécu ces résultats avec frustration comme la plus part de ses compatriotes amoureux de football.

De l’émotion à la raison

Les lions non pas ramené le trophée de la coupe du monde qu'il devait remporter au Qatar selon la «vison» de Samuel Eto’o. Pire encore, pour préparer cette compétition, le Cameroun s'est répondu chez des adversaires situés sur une autre planète (« footbalistiquement » parlant): l'Ouzbékistan et la Corée.

Le pays de Roger Milla s'y est rendu avec une pléiade de joueurs locaux pour à la fin ne retenir qu'un seul pour le Qatar.

Revenu du mondial foireux sans avoir disputé les 7 matches promis par Eto’o, la sélection conduite par Song Bahanag est à la traîne dans son groupe qualificatif pour la Can Côte d'ivoire 2023.

Il faut semer pour récolter

Pour emprunter au jargon des agronomes: pour s'assurer une bonne récolte il faut semer dans un bon champ avec une meilleure technique de culture évidemment, de nouvelles semences sans doute et surtout au cours du cycle le plus approprié.

Si le cultivateur sait que son maïs sera prêt à la récolte dans un délai de 4 mois, il n'a aucune raison d’inviter ses amis à sa table de dégustation dans un délai de 10 jours.

La critique positive s’impose

Samuel Eto'o est loin d'être stable dans sa logique managériale. Il a fait des annonces sensationnelles à son arrivée à la Fécafoot. Il a fait rêver ses admirateurs. Au finish, il déçoit ceux qui avaient cru en son discours.

Sans émotion, il faut reconnaître que la méthode et les moyens managériaux sont critiquables à Tsinga depuis l'arrivée de Samuel Eto'o aux affaires. La communication est également bancale en ces lieux.

Au lieu de se taire et d'encenser les erreurs observées depuis le début du mandat de Samuel Eto'o, il faut critiquer sa démarche actuelle si l'on souhaite une amélioration de son travail à la tête de la Fécafoot.

Le problème actuel de la Fécafoot est certes structurel mais il revêt également une dimension mentale. Il faut des hommes courageux et audacieux pour redresser la maison football du Cameroun qui est sur le point de s'effondrer.

Ce n'est pas la gloire non plus chez les dames privées du mondial