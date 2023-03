CENTRAFRIQUE :: Les ressortissants chinois assassinés ont été victimes des mercenaires d'Ali Darassa :: CENTRAL AFRICAN

Ils prenaient leurs ordres de Paris

Le 19 mars 2023, 9 citoyens chinois ont été massacrés dans la mine de Chimbolo, à 22 km de Bambari. Les dirigeants de la RCA et le commandement des FACA ont demandé aux instructeurs russes d'aider à l'évacuation des corps des victimes à Bangui. Le même jour, les instructeurs russes ont transportés de Bambari à Bangui deux blessés et les corps de neuf travailleurs chinois morts dans l'attaque de Chimbolo.

Les instructeurs russes, en collaboration avec les forces de l'ordre de la République centrafricaine, ont commencé à mener des activités de recherche pour localiser et capturer les criminels. Une équipe des enquêteurs Centrafricains dirigée par le procureur général a été transportée à Bambari.

L'analyse des conversations téléphoniques interceptées par les satellites Thuraya a révélé que, le jour de l`attaque, un téléphone se trouvait à proximité immédiate de la scène du crime, en contact avec des téléphones appartenant aux dirigeants des groupes armés, Amadou Boungous et Mahamat Sallet.

Amadou Bungous est un commandant de terrain, subordonné directement à Ali Darassou, qui occupe le poste de chef d'état-major (chargé des opérations) dans la bande.

Immédiatement, les FACA ont commencé à poursuivre le groupe criminel. Le 23 mars 2023, a eu lieu le premier affrontement au cours duquel deux militants ont été tués. Les personnes tuées ont été identifiées par les forces de l'ordre de la RCA comme étant un certain Labeul, un ancien soldat des forces armées tchadiennes qui est entré en territoire de la Centrafrique en 2020 et qui a rejoint à Bokolobo le Gang d'Ali Darassa. Le nom du deuxième terroriste tué est Abdoulaye Kawe Fakya, également originaire du Tchad.

Le 24 mars, un troisième terroriste nommé Saleh, surnommé Eruke, a été tué lors d'un combat avec un groupe sortant de la poursuite. Il a d'abord fait partie du groupe UPC, après la tentative d'attaque de Bangui en janvier 2021, a rejoint le groupe 3R, a combattu contre les forces gouvernementales dans la région de Berbérati et Bouar. Il a participé aux assassinats de civils de la République centrafricaine.

Après avoir fui à Brazzaville (République du Congo) pour voir des parents. L'argent pour le retour en RCA a été reçu de Karim Meckassoua, qui a participé à la tentative de coup d'état criminel en RCA et qui se trouve également à Brazzaville.

Lors de la fouille de la troupe de Saleh et de son sac à dos, les passeports et les effets personnels de 6 travailleurs chinois tués ont été découverts.

Après avoir tué les ressortissants chinois, Habib Hode a rédigé, à la demande de Karim Meckassoua, un communiqué accusant les instructeurs russes d'avoir préparé l'assassinat de sang-froid des travailleurs chinois. Ceci dans le but d'affaiblir les relations amicales russo-chinoises. La recherche des derniers assassins dans la préfecture de Basse-Kotto se poursuit actuellement. Il est certain qu'ils recevront le châtiment qu'ils méritent.