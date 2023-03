CAMEROUN :: Le Song du danger ! :: CAMEROON

La Can qui part ! Cette formule empruntée à une chanson populaire qui fait sensation dans l’univers Mbole au Cameroun, peut parfaitement traduire l’inconfort dans laquelle se trouve Rigobert Song et les Lions indomptables dont il conduit les destinées depuis février 2022.

Les deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) « Côte d’Ivoire 2024 »en aller et retour face à la Namibie, sont venus remettre au goût du jour, son bilan à la tête de la sélection nationale fanion. Si vendredi dernier, le Cameroun a réussi à arracher le nul in extremis à Mfandena (1-1), Vincent Aboubakar et ses camarades ont plié l’échine mardi à Soweto (0-2), au terme d’une rencontre où l’équipe a montré toutes ses limites tant sur le plan offensif que défensif.

Entre maladresse, mauvaise organisation tactique, imprudence en défense, fautes incessantes dans l’entrejeu, longs ballons sans destination et manque d’explosivité, ils ont soufflé le chaud et le froid, sous les yeux de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT) qui a effectué le déplacement pour assister à la rencontre. Une pilule difficile à avaler lorsqu’on sait que l’adversaire du jour occupe le 113e rang aux bourses des valeurs de la Fifa.

Attendu pour faire un sans-faute dans cette campagne éliminatoire où les quintuples champions d’Afrique ont l’avantage d’être logés dans une Poule à 3 équipes (après l’exclusion du Kenya pour ingérences politiques), Rigobert Song présente aujourd’hui des signes d’un capitaine de bord qui peine à tenir le gouvernail. Résultat des courses : le Cameroun a perdu sa première place dans le Groupe C et va devoir attendre la réception du Burundi en septembre prochain pour espérer se qualifier.

Ulcérés par cette situation inconfortable et embarrassante pour un pays réputé de football, les fans des Lions font le procès de l’ancien sélectionneur de l’équipe A’. Dans ce Vox-pop, journalistes sportifs et autres analystes pointilleux jettent un regard critique sur le bail de l’auteur de « la théorie du danger » au sein de cette équipe qu’on annonce éternellement en reconstruction. Rigo est-il donc le véritable problème ? A vous l’antenne !