CAMEROUN :: Port autonome de Douala-Bonaberi: Le MINT remet officiellement en service le quai du terminal à bois :: CAMEROON

La cérémonie s'est tenue ce mercredi 29 mars 2023 sur la plateforme portuaire de Douala en présence du Ministre Délégué auprès du Ministre des Transports, Zakariaou NJOYA, du Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) chargé de la Planification, Paul TASONG, du Représentant du Gouverneur de la région du Littoral, du Maire de Douala, des Directeurs généraux Port autonome de Douala et des autres structures intervenant sur cette plateforme portuaire, des Autorités administratives et traditionnelles.

Le Ministre Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ coupe le rubant symbolique

Ce quai polyvalent remis en service par le Ministre Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, est capable d'accueillir plusieurs types de navires et vient ainsi remplacer l'ancien quai qui jadis, était uniquement dédié à l'exploitation du bois. Ce projet entre dans le cadre d'un vaste processus de normalisation, de rénovation, de modernisation et de développement de cette plateforme portuaire.

Visite des lieux