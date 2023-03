CAMEROUN :: Entrée à l’ENAM: Des candidats de la liste d’attente accusent Joseph Le :: CAMEROON

Ils estiment que le ministre de la fonction publique a autorisé tard leur départ pour la formation militaire.

Les candidats malheureux des listes d’attente aux différents concours de L’ENAM, session 2022 se sont constitué en collectif pour adresser une correspondance au Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République. Ils sollicitent sa « magnanimité en vue de la validation des listes d’attente aux différents concours de L’ENAM, session 2022 en cours ».

L’étau s’est resserré pour eux lorsque les admis ont été « convoqués à L’ENAM pour les modalités administratives en vue du départ pour la préparation militaire supérieur ». Les candidats enregistrés sur les listes d’attente n’ont pas été autorisés à remplir les fiches d’identification sans l’autorisation du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Ils étaient donc contraint d’attendre la décision du ministre qui est intervenue le jour du départ pour la préparation militaire à Motcheboum.

Ils ont entamé des démarches pour se rapprocher des services du ministère de tutelle. « Les autorités rencontrées leur ont dit d’attendre le retour de leurs camarades de la préparation militaire supérieure et qu’ils seront convoqués pour commencer les cours directement »; ce qui les a rassurés.

Seulement, depuis la fin de la formation militaire, c’est le silence radio du côté du MINFOPRA et de la direction de l’ENAM.

Une situation « fort déprimante et angoissante qui un peu plus chaque jour nous fait perdre espoir et sombrer dans l’obscurantisme, le désespoir et une frustration à nulle autre pareille car n’ayant pas démérité », se lamentent-ils. Cet état des choses est d’autant plus inquiétant pour eux, que la rentrée solennelle à lieu le 31 mars prochain et le début des cours est programmé pour le 03 avril 2023.