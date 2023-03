CAMEROUN :: Connexion des nouveaux infirmiers aux Tic: Le coup de pouce d’Idriss Nzapzi Wafo aux lauréats :: CAMEROON

Le député jeune de la Mifi opte offrir des bourses de formation pour une durée de trois mois aux lauréats de l’école privé des infirmiers et du personnel medico sanitaire Fondation Tchuenté de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest- Cameroun.

Les nouveaux infirmiers et aides soignants sont au centre promotion des nouvelles technologies (Pronote) situé dans les locaux de la Maison du parti de Bafoussam.

Une vision anime Idriss Nzapzi Wafo.

Il souhaite que les infirmiers et infirmières formés à Bafoussam s’arrime à la mondialisation et s’intègrent facilement dans le monde professionnel ici au Cameroun ou à l’étranger. Pour lui, l’infirmier ou l’infirmière sont des travailleurs de la mondialisation.

C’est ainsi qu’à titre personnel, le député jeune de la Mifi qui tient un centre de formation professionnelle, promotion des nouvelles technologies (Pronote), situé dans les locaux de la Maison du parti de Bafoussam et agrée par le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, a pris sur lui d’offrir à titre gratuit des bourses aux nouveaux diplômés de l’école privée de formation des infirmiers Fondation Tchuenté de Bafoussam. « En occident, notamment au Quebec, les infirmières sont habituées à travailler avec un plan de soin informatisé depuis 2000. C’est leur quotidien. Nos jeunes infirmiers et infirmières ont besoin des outils en Tic pour pouvoir travailler partout dans le monde », indique-t-il.

« Dans le domaine de la santé, les applications les plus mentionnées furent la téléformation les télésoins à domicile, la téléconsultation , ainsi qu’une modalité de réunions de travail à distance ou des systèmes d’information clinique et administrative, tels que des méthodes de soins infirmiers mises sur support électronique les logiciels associés au soutien clinique de certains secteurs tels que l’urgence et les centres d’hébergement », ajoute-t-il. Et de mentionner qu’à partir de la formation de base qu’il offre les pensionnaires pourraient se perfectionner pour mieux comprendre et intégrer dans leur vie professionnelle toutes les aspects des relations soins infirmiers et Tic. « Cela augmente les connaissances et les compétences de nos infirmières et infirmiers. Cela les décloisonne… Ils et elles se sentent moins isolés et ils et elles sentent qu’ils sont capables de maintenir un niveau de compétences avec ça », souligne le promoteur de Pronote.

Et de cette manière-là, les infirmiers et infirmières formés à la Fondation Tchuenté vont rester plus longtemps au rang des plus compétents. Et rester toujours connectés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour l’amélioration de la qualité des soins.