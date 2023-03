ROYAUME-UNI :: PREMIER LEAGUE : MANCHESTER CITY VEUT PRENDRE SA REVANCHE FACE À LIVERPOOL :: UNITED KINGDOM

Ce 1er avril se ne sera pas un poisson d’Avril mais une rencontre fondamentale en PREMIER LEAGUE entre deux clubs qui ont des objectifs cette fin de saison. Un match pas comme les autres entre de équipes qui ont du potentiel pour faire la différence à tout moment. Le leader des Paris sportifs ne peut que se féliciter de cette manne venue du ciel en termes de spectacles et de suspens attendus. L’ETIHAD STADIUM de Manchester sera au cœur d’une belle affiche que vous avez l’opportunité de faire de très bonnes affaires à travers Supergooal !

La rencontre MANCHESTER CITY – LIVERPOOL FC retiendra votre attention pour passer un excellent week-end. Une opposition à enjeu pour le classement de chacun des protagonistes pour le titre et la qualification en Ligue des champions. Après la rencontre Aller qui a vu la victoire des REDS ce sera la revanche pour les CITIZENS de renverser la vapeur d’où sa posture de favori lors de ce face à face. MANCHESTER CITY deuxième au classement avec sa cote de 1.57 devra tout faire pour s’imposer et rester dans la course au titre. D’ailleurs les trois dernières sorties des CITIZENS sont assez illustratives avec trois victoires dans toutes les compétitions confondues ce qui réconforte le groupe qui est en pleine confiance et compte prendre sa revanche après la défaite du match de la 11ème journée. Le groupe à PEP GUARDIOLA qui a un match en retard essayera de ne pas s’éloigner de son objectif et compte tout donner à domicile pour enregistrer une autre performance satisfaisante.

Pour LIVERPOOL FC sixième au classement avec sa cote de 5.09 qui a connu des moments difficiles au début du championnat mais a su se reprendre avec des résultats assez satisfaisant qui lui ont permis de revenir au sixième rang. Face à un sérieux prétendant au titre et donc l’effectif fait des merveilles les REDS de LIVERPOOL FC essayera de ne pas subir la rencontre mais de montrer un visage aussi plaisant comme face aux REDS DEVILS. D’ailleurs LIVERPOOL FC en 20 rencontres toutes compétitions confondues a remporté neuf perdu six et fait cinq matchs nuls. Un avantage psychologique qui aura toute son importance dans ce derby. Les REDS ont besoin de se refaire le plein de confiance car les dernières sorties n’ont pas été à la hauteur des attentes du club ponctuées par deux défaites.

Pour cette 29ème journée la rencontre sera palpitante et les deux formations auront leur mot à dire car les ambitions de chacune sont connues et devront permettre de vivre une rencontre de haute facture et intense.

