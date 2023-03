AFRIQUE :: Des matches passionnants sur Startimes à Pâques. :: AFRICA

A l’occasion de sa traditionnelle promotion de Pâques, l’opérateur tv StarTimes propose le meilleur du foot à un prix imbattable: 1000 Fcfa le décodeur HD et des bonus pour tout réabonnements à partir de 02 mois.

StarTimes diffusera en direct des matchs de la Bundesliga mettant en vedette certaines des meilleures équipes d'Europe, telles que le Bayern Munich et Borussia Dortmund. Les fans peuvent s'attendre à une action intense alors que ces géants du football se battent pour le titre de champion convoité.

En plus de cela, StarTimes diffusera également l’intégralité des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Alors que les pays du continent se préparent à réserver leur place dans le tournoi proprement dit, les fans peuvent s'attendre à voir certains des joueurs les plus talentueux d'Afrique montrer leurs compétences sur le terrain. Les Lions Indomptables démontreront leurs prouesses devant la Namibie ces 24 et 28 Mars.

Entre-temps, la Copa del Rey espagnole sera également disponible sur StarTimes, permettant aux amateurs de football de voir certains des plus grands clubs d'Espagne rivaliser pour la gloire de la coupe nationale.

Enfin, le championnat brésilien Serie A promet d'être un autre temps fort de la saison de Pâques. Avec certaines des meilleures équipes d'Amérique du Sud qui s'affrontent, les fans peuvent s'attendre à beaucoup de buts, de drames et d'excitation.

Restez branchés sur StarTimes pour tous ces programmes sportifs passionnants et bien plus encore pendant la saison de Pâques. Ne manquez aucun moment d’action !

Startimes.