Lions Indomptables, 12 Matches, 5 défaites : Rigobert Song doit il partir ?

L’équipe fanion du Cameroun a été battue par la Namibie par un score de 2 buts à 1. Un score qui compromet ses chances de qualification à la Coupe Africaine des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

On le sait bien, au Cameroun, le football soulevé les passions autant qu’il cristallise les opinions. Une moindre défaite des Lions indomptables est toujours une occasion des joutes oratoires et des débats les plus surchauffés. Aussi, la journée de Mardi 28 Mars 2023 sonne comme une « journée noire » en raison de la victoire de l’équipe de Namibie sur celle du Cameroun.

Brillant en club, inexistant en sélection

La toile s’est embrasée à questionner la performance de notre équipe phare. Et partant, celle du coach sélectionneur Rigobert Song Bahanag. On s’est essayé à faire sont bilan à le tète des lions : peut flatteur. Sur le compteur 12 matches, 5 défaites, 4 nuls, 3 victoires. Avec, en prime, la question lancinante Rigobert Song reste il à la hauteur des Lions indomptables ? Le bilan est là et chacun peut se faire sa petite idée.

Le capitaine très attendu finalement arrivé, le brassard et les fleurs... pour un 5ème revers

Les tabloïds y sont revenus, à l’instar du journal Innovations qui parle de « La rechute ». Un mardi noir pour le football camerounais, les Lions U23 n’iront pas à la CAN et ne participeront. Le quotidien Mutations parle de « Le supplice de Soweto ». Malmenés par les Brave Warrios hier en Afrique du Sud, les Lions se font peur sur le chemin de la qualification à la Can 2023 en Côte d’Ivoire. Une défaite qui, selon Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics ressemble à un guet-apens au cours des Eliminatoires de la CAN 2023 Pour le journal, « Les Lions encore piégés ». Après sa défaite hier contre la Namibie en Afrique du Sud (2-1), l’équipe du Cameroun occupe désormais la 2e place du groupe C et devra attendre la dernière journée qualificative en septembre prochain, contre le Burundi.

Les Lions encore piégés ? la crinère ne fait plus peur

