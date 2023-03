CAMEROUN :: O’gusta Dame de Cœur « Ma fondation formera des enfants démunis aux instruments » :: CAMEROON

La chanteuse de musique gospel présente son plan de carrière et décline son engagement dans ses activités sociales en relation avec la culture.

Pourquoi un concert humanitaire en faveur des démunis le 18 mars dernier. Quel était le contenu de ce spectacle ?

A travers le concert humanitaire du 18 mars dernier, que nous avons baptisé « diner d’action de grâce », la Fondation O’gusta a rendu rendre hommage à la famille du feu Belinga Soko Augustin. Je renouais avec la scène avec son nouvel album baptisé « Jesus Power ». 0ù il est question de témoigner l’abondance des miracles divins dans ma vie. Et que cette grâce peut se manifester dans la vie des autres qui croient un Jésus Christ et à toutes les personnes en quête de positivité. Et surtout partager l’amour entre les hommes. L’on y retrouve « Quelle que soit ta chapelle religieuse, cette chanson s’adresse à toi bien aimé, Power, Ebogo Manga, Jésus, le fils de Dieu, L’homme est pêcheur, Hommage à Belinga, Exauce moi », entre autres.

Que prévoit la suite de la carrière d’O’gusta Dame de Cœur dans la musique gospel ?

Je suis en studio où je prépare un EP de 6 titres dont le titre phare est « Seul ». C’est un projet qui parle de sa relation avec Dieu. À travers cet opus, je fais appel à tous les Camerounais de s’unir car, Dieu est réel et l’enfer existe. Tout ce que nous faisons ici-bas est éphémère.

Votre projet artistique est greffé à la fondation O’gusta. Quels sont les innovations pour cette année ?

A partir du mois d’avril 2023, la fondation O’gusta va lancer un concert gospel gratuit au sein de son siège. L’objectif sera de faire découvrir des pépites du gospel et de les accompagner. Dès la rentrée scolaire prochaine, la fondation mettra à la disposition des jeunes des manuels scolaires. Les élèves des classes de 3e, 1ere et terminale peuvent venir consulter gratuitement les manuels scolaires et fascicules au programme. L’objectif principal de la formation étant de soutenir les démunis. Un espace wifi sera mis sur pied pour permettre aux enfants du quartier de venir faire des recherches dans le cadre de leurs études. Tout ça est gratuit. La fondation va lancer pour les enfants démunis des formations gratuites de guitare, piano, Djembe et autres. Après six mois, un atelier de restitution sera organisé en présence d’une centaine de jeunes. Pendant les vacances, la fondation sera ouverte aux jeunes du quartier. Du lundi au vendredi, de 9h à 16h, les jeunes du quartier peuvent venir apprendre à saisir (informatique), à jouer à des instruments de musique, regarder des films éducatifs, jouer à des jeux de société…