CAMEROUN :: Nkafu Policy Institute cogite sur la création de la zone de libre - échange en Afrique :: CAMEROON

Le think thank a organisé un webinaire à cet effet, le lundi 20 mars 2023. C'était sous le thème " La monnaie dans les échanges commerciaux dans le Cameroun pré-colonial "

À l'initiative de Nkafu Policy Institute, des universitaires camerounais ont revisité les modèles d'échanges commerciaux dans le Cameroun avant la colonisation allemande.

Un retour dans l'histoire qui leur a permis de faire des suggestions aux chefs d'État de l'Union Africaine ( UA), sur les préalables en vue de la création effective de la zone de libre-échange continental. Et pour ce faire, le Prof. Moïse Williams POKAM KAMDEM ( maître des conférences en Histoire à l'Ecole Normale Supérieure - ENS- de l'Université de Yaoundé I), a d'abord tenu à souligner l'importance de la monnaie dans les échanges commerciaux. Selon l'universitaire, cela est indispensable dans la compréhension de la création de la zone de libre-échange continental projeté les chefs d'État lors du 36 ème sommet de l'UA.

Chercheure en Histoire à l'Université de Dschang dans la région de l'Ouest Cameroun, Dr Lucie NANKENG a axé son intervention sur ce qu'était la valeur réelle de la monnaie dans les échanges precoloniaux au Cameroun. Pour elle, il existait certes une monnaie, mais sans normes établies comme c'est le cas aujourd'hui. " Il est davantage question de mettre en lumière des pesanteurs, des rapports de force et la dimension du besoin de celui qui détenait la monnaie. Dans le troc, le désir de s'enrichir n'était pas mis en avant. Il sàgjssait juste de remplir un besoin. Mais cela a évolué par la suite, avec la volonté d'accumuler, le fait des denrées périssables, le désir de puissance des rois, leur volonté de prestige, ont conduit à la mise en place des monnaies", a-t-elle fait savoir.

Pour le Prof. Jules Ambroise NOPOUDEM ( maître des conférences en Histoire à l'ENS de Yaoundé), la monnaie n'est pas une invention coloniale. Selon lui, la monnaie vient va se substituer au troc dont l'inefficacité et les limites ont été relevées, à cause du principe de la monnaie- marchandise dans les échanges. "Tous les peuples avaient leur monnaie. C'était ainsi dans tout le Cameroun, avec des spécificités par zones géographiques : des cauris, des barrettes de fer, des perles liées par des cordons, des bracelets de cuivre", a-t-il souligné. Et de relever que les premiers contacts avec les Allemands sur la côte, sont à l'origine de la monnaie d'aujourd'hui. Et de poursuivre : "La monnaie d'aujourd'hui est arrivée avec la colonisation. La colonisation a entraîné une rapide mutation des formes d'échanges. Sur les côtes, les Allemands constatent que les chefs duala avaient déjà le monopole. Ils vont alors reléguer la monnaie en cours au second plan, et imposer le Mark. La colonisation a déprécié les monnaies existantes".

Sur la création de la zone de libre-échange continental pensée par les chefs d'État au 36 ème sommet de l'UA, tous les discutants du webinaire organisé par Nkafu Policy Institute, sont unanimes : pour des économies extraverties comme celles des pays africains, avec un commerce intra africain très faible, la création d'une monnaie continentale s'impose, parce que qui contrôle la monnaie contrôle le commerce.

" Celui qui contrôle la monnaie, détermine la valeur du produit. Avec des monnaies africaines très disparates, il est très difficile de contrôler les échanges commerciaux. Le contrôle de la monnaie étant un instrument de contrôle fondamental", a scandé le Prof. Jules Ambroise NOPOUDEM. De Dr Lucie NANKENG, l'on apprend que de par sa diversité culturelle et agricole, le Cameroun pourrait jouer un rôle prépondérant dans la mise en place de création d'une zone de libre-échange continental.