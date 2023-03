CAMEROUN :: Complexe sportif d’Olembé : Rien n’a bougé ! :: CAMEROON

Malgré la sommation du ministre des Sports à l’entreprise canadienne de reprendre les travaux dans un délai de 30 jours, le chantier marque le pas sur place.

Les travaux de construction du complexe sportif d’Olembé sont toujours à l’arrêt. Censés reprendre le 16 janvier dernier, rien n’a bougé à ce jour. Pourtant, trois jours plutôt, au terme de sa visite sur le site, le ministre des Sports et l’Education et physique (MINSEP), Narcisse Mouelle Kombi, avait rassuré l’opinion publique que les travaux dudit complexe allaient reprendre le lundi d’après. «Nous nous sommes entendus, nous allons travailler ensemble pour résoudre les différents problèmes. Nous allons reprendre dès lundi (16 janvier dernier, ndlr) avec la levée des 32 réserves», avait ajouté le vice-président international de MAGIL, Franck Matière.

Plus de deux mois après, l’entreprise canadienne n’a toujours pas honoré sa parole. Un abandon du chantier moins surprenant, surtout pour le maitre d’ouvrage. Puisque, le 23 février dernier, Narcisse Mouelle Kombi a, par le billet d’une correspondance, sommé l’entreprise canadienne de reprendre dans un délai de 30 jours et « sans condition » les travaux d’achèvement dudit complexe, sous peine de constat de non-exécution et d’abandon. Un mois plus tard, silence radio aussi bien de MAGIL que du ministère des Sports. « Rien à signaler », nous-a-t-on dit du côté du MINSEP, à la question de savoir quelles étaient les dernières actualités autour de la réalisation de la plus grande infrastructure sportive au Cameroun.

Ceci étant, le complexe sportif d’Olembé est resté dans ses derniers développements. Le centre commercial et l’hôtel 5 étoiles de 70 chambres qui devaient d’ores et déjà être sortis de terre restent inachevés. Et, ceci ne concerne que la première phase du projet. La phase 2 du complexe qui comprend la construction d’une piscine olympique, d’un gymnase couvert de 2000 places assises, de deux terrains de basketball non couverts et de quatre courts de tennis «n’a pas démarré », faisait constater le chef cellule communication du ministère des Sports et de l’Education physique en janvier dernier.

Pendant ce temps, les sous-traitants du chantier, apprend-on, restent toujours dans l’attente de leurs payements qui était de l’ordre de 12 milliards Fcfa. Or, en janvier dernier, Jeune Afrique révélait que le ministre d’Etat, Secrétaire général à présidence de la République, patron de la Task force des chantiers de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football Cameroun 2021 a ordonné le déblocage de près de 5 milliards au bénéfice de l’entreprise canadienne.

Ceux-ci venaient alors s’ajouter aux 42 milliards que l’Etat avait quelque temps plutôt débloqué pour l’achèvement de la première phase et le démarrage de la phase 2 du chantier. Lancé en 2009 par la pose de première pierre, le chantier du complexe sportif d’Olembé est loin de connaitre son apogée, plus de 14 ans après. Budgétisé à hauteur de 163 milliards au départ, l’infrastructure a déjà avalé plus de 200 milliards, pendant que les délais de livraison initialement fixés à moins de 5ans sont largement dépassés.