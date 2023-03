Mise en œuvre du nouveau SIGIPES 2: La modernisation de la fonction camerounaise se poursuit :: CAMEROON

La mise en œuvre du nouveau Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'État et de la Solde SIGIPES 2 permettra de faciliter le suivi et le contrôle de la masse salariale de l'Etat. Cette application high-tech est un système de biométrie et d’archivage électronique.

Le Hilton hôtel de Yaoundé a servi de cadre ce 27 mars 2023 à la tenue du 6ème Comité Interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre du nouveau Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'État et de la Solde SIGIPES 2. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, M Joseph LE, Président dudit Comité interministériel a ouvert les travaux en présence de Monsieur le Directeur Général du Budget, Coordonnateur de la Task-force ; les hauts Responsables du Ministère des Finances et de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, les hauts Responsables de la Présidence de la République et du Secrétariat Général des Services du Premier Ministère; les Directeurs Généraux de SIMAC et d’AFREETECH et les Représentants des membres du gouvernement.

La rencontre du jour avait pour objet l'adoption du rapport d'activités du comité pour l'exercice 2021-2022, la présentation de l'état d'avancement des travaux de mise en œuvre du nouveau SIGIPES 2 et le plan d'action pour l'exercice 2023. Cette session permettra à l'équipe de travail d’évaluer le chemin parcouru et d’envisager les perspectives qui se pointent à l'horizon. Le 17 mai 2021, le processus a débuté par l'attribution à AFREETECH CAMEROON SARL, le marché pour une enveloppe de neuf cent cinquante-cinq millions huit-cent mille (955 800 000) francs CFA, toutes taxes comprises, entreprise camerounaise, pour assurer l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage et à la Société de l’Informatique, de Management et de Communication (SIMAC), entreprise tunisienne, pour la conception, le développement et la mise en service des fonctionnalités de base du nouveau SIGIPES pour un montant de quatre milliards huit cent quatre-vingt-dix millionsvingt-un mille onze (4 890 021 011) francs CFA toutes taxes comprises; la signature définitive des contrats aux entreprises adjudicataires le le 28 juin 2021. Dans la continuité de ces actions, le plan d’actions du Comité Interministériel, chargé de l’assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d’un nouveau SIGIPES avait été adopté.

Depuis l'attribution des marchés aux entreprises adjudicataires 28 juin 2021, les travaux ont été amorcés notamment : la mise en place des équipes (Equipe de préparation des données de reprise, Equipe fonctionnelle, la validation des programmes d’exécution des prestataires SIMAC, AFREETECH, l’installation de la version initiale du nouveau SIGIPES ;- le démarrage effectif des travaux d’adaptation et de paramétrage de la nouvelle application.

Malgré un léger retard, cela fait un an et quelques mois que le processus a débuté, la session actuelle permettra de lever les points d'ombre et trouver les solutions déterminante à la finalisation de la mise en œuvre du nouveau SIGIPES 2, la modernisation de la fonction publique camerounaise se poursuit.

Pour SIMAC a diffusé des fonctionnalités sur le nouveau SIGIPES2, il sera possible d'éditer et imprimer séance tenante, les actes d'intégration, des actes d'avancement de plusieurs types, éditer et imprimer les bulletins de solde, éditer et imprimer la fiche de titulaire au poste, un projet high-tech qui englobe solde et gestion des carrières.