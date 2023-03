CAMEROUN :: 38 ans du RDPC : Le Haut-Nyong réaffirme son soutien total au Président National Paul BIYA :: CAMEROON

Le ton de la célébration du 38ème anniversaire du rassemblement démocratique du peuple camerounais a été donné dans le département du Haut-Nyong par Joseph LE, membre de la Délégation Permanente départementale du comité central du RDPC pour le Haut-Nyong. A Ngoyla, le membre titulaire du comité central était l'invité spécial du président de la Section RDPC Haut-Nyong Sud-Est en la personne de monsieur Alexis MBALABOUOM.

À la place des fêtes de Ngoyla, une marée humaine au rang desquels les camarades du parti, les militants et sympathisants, les conseillers municipaux et régionaux, des élites politiques intérieures et extérieures du parti de la flamme ont fait le déplacement, pour démontrer leur attachement au Président National du RDPC, son Excellence Paul BIYA. L'allure d'un jour spécial avec un invité spécial Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, homme politique d'un dynamisme d'un autre genre. L'arrondissement de Ngoyla dans le département du Haut-Nyong, n'a jamais failli à une élection depuis la naissance du RDPC. La dernière en date concernant le choix des sénateurs a été un succès total, tous les 70 sièges en compétition ont été raflés avec un résultat de pour le département 93, 39% et 88,93% dans la région du soleil levant.

Sous le thème "Réjouissances, rassemblement et mobilisation derrière le Président national Paul BIYA, dans la pleine conscience des défis et enjeux électoraux futurs", le rassembleur des fils de l'Est s'est appuyé sur les récentes élections sénatoriales pour exhorter tous les militants de la base, les conseillers municipaux et régionaux à faire preuve de loyauté, d'engagement politique envers le RDPC et son Président National. Il a regretté l'attitude inacceptable et décevante de certains militants qui se sont aventuriés à glisser dans l'urne un bulletin de vote autre que celui du RDPC.

En revanche, toutes les doléances de l'arrondissement de Ngoyla seront transmises à qui de droit. Comptant sur le dynamisme qu'on lui reconnaît dans son fief politique, l'homme de la base, Joseph LE aimé et adulé à cause de son engagement à servir les autres a été compris.

Extrait du discours de Joseph LE membre de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Haut-Nyong

“Ne decevons pas le Parti, le RDPC dont il est le Président National! Mes chers Frères et Sœurs de la Région de l’Est, Le Père a aussi envie de savoir que les gestes qu'il fait en faveur de ces enfants, sont appréciés à leur juste valeur. Alors, faisons savoir à notre Père, le Président Paul BIYA que nous sommes contents de lui et de ce qu'il nous donne. Et la meilleure manière de le faire savoir, c'est en restant soudés derrière lui. En étant des apôtres, Infatigables dispensateurs de sa vision et de son action politique. Bref, en n'admettant aucune fissure dans notre édifice à l'Est et en allant en rangs serrés vers 2025 !”

Enfin pour réaffirmer son engagement total au Président National du RDPC, la section RDPC de Ngoyla a écrit une motion de soutien et de déférence au CHEF DE L'ÉTAT, S.E PAUL BIYA, lue et remise pour être transférée à Yaoundé.