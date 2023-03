CAMEROUN :: Paul BIYA et ses ministres abandonnent le marché Etoudi dans les bourbiers et la boue (images) :: CAMEROON

Le marché Etoudi est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, capital politique du Cameroun, à un kilomètre de la présidence de la République.

Existant depuis la nuit des temps, le marché Etoudi est probablement la deuxième plus grand zone de commerce de vivres frais, de viandes et autres denrées alimentaires dans le département du Mfoundi.

Un marché qui nourrit même le Président de la République Paul BIYA et un nombre incalculable de camerounais et d'étrangers.

Sauf que depuis au moins cinq ans, la route qui sépare le plus grand hangar en étage et la gare routière est totalement dégradée. En saison pluvieuse c'est des mares d'eaux nauséabondes, un long bourbier d'au moins vingt mètres au milieu de la route centrale qui mène au quartier manguier. En saison sèche, rendez-vous avec la poussière et les maladies de cette période.

Hors les boutiques, gare routière produisent quotidiennement des impôts à la Mairie de ville et à la mairie de Yaoundé 1er. Quelle ingratitude de la part de ces autorités !

Le Ministère des travaux publics, le ministère de l'habitat et du développement urbain et la mairie de ville ont des budgets conséquents pour ce genre de travaux. Malheureusement pour les populations de cette zone la situation reste inchangée.

Les maladies liées à la saleté et à la poussière perdurent. D'où viendra la solution ? De Ketcha Courtes Ministre de l'habitat ? De Ngannou Ndjoumessi Ministre des Travaux publics ou de Luc Messi Maire la ville de Yaoundé, peut-être d'un décret présidentiel du Président de la République.

En attendant, les populations souffrent le calvaire, qui vivra verra.