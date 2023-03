GUINÉE :: Commémoration, l’an 39 du décès du président Sékou Touré:Vers la création d'une maison Camerounaise :: GUINEA

La famille biologique et politique du premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, a commémoré l’an 39 du décès du Responsable Suprême de la Révolution ce dimanche, 26 mars 2023, à Conakry.

La cérémonie a eu lieu aux Cases de Belle Vue, dans la commune de Dixinn, en présence de nombreuses personnalités venues des quatre coins du monde.

Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a pris part à cette commémoration en présence de l’épouse de Ahmed Sékou Touré, Hadja André Touré et plusieurs autres personnalitéset amis du pays.

En prenant la parole, le secrétaire général par intérim du bureau politique national du PDG-RDA (Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain) a venté les mérites de feu Ahmed Sékou Touré pendant son passage à la tête de la Guinée.

" Cet homme, il faut le reconnaitre et l’admettre, a fait don de soi pour libérer notre pays la Guinée, l’Afrique sous domination étrangère et les pays du tiers monde en quête de liberté et de justice sociale. Par son courage, la justesse de ses pensées et la droiture de ses actes, il a su avec ses compagnons, ouvrir la voie à l’affirmation de la personnalité des peuples épris de paix et de justice sociale ", a-t-il souligné.

Les responsables du PDG-RDA ont également profité de cette cérémonie de commémoration pour véhiculer des messages de paix et de concorde. " Le président Ahmed Sékou Touré a été un homme de paix et c’est ce que nous voulons pour le pays. La Guinée et les guinéens doivent se ressaisir, le seul message important qu’il faut passer, c’est le message de la paix. Que les guinéens acceptent de collaborer, de s’asseoir ensemble et de se parler. C’est ce que le PDG-RDA a toujours fait et c’est ce qu’il demande aujourd’hui pour que le développement par le travail sérieux que le président Mamadi Doumbouya a entamé soit effectif. C’est ce que nous lançons comme message ", a déclaré Manga Mory Bangoura, secrétaire administratif et politique du bureau politique du PDG-RDA.

Pour terminer, le PDG-RDA a remercié le Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui, dès l’entame de son magistère à la tête du pays a posé des actes inoubliables qui grandissent davantage celui qui fut l’homme du 28 septembre 1958 .

Gaël Djomo de la Fondation Félix Roland Moumié prendra la parole pour revenir sur le parcours d'Ahmed Sekou Touré tout en insistant sur ses oeuvres généreuses envers les leaders indépendantistes persécutés dans leur pays respectif et accueillis en Guinée.

"AHMED SEKOU TOURE a fait de la Guinée, une oasis de paix et de tranquilité pour tous nos héros Camerounais qui se battaient pour atteindre la vraie indépendance. La fondation Félix Roland MOUMIE se souvient de ces hommes et femmes venus du Cameroun, fuyant la foudre de l’impérialisme français, trouvant refuge en République de Guinée, grâce à la volonté de Feu Président Camarade Ahmed SEKOU TOURE et à l’hospitalité du peuple dont il portait la destinée. Faisant ainsi de la Guinée, la capitale du Panafricanisme"

Plus loin, il affirme: "La Fondation Félix Roland Moumié MOUMIE profite de cette tribune, pour solliciter auprès des autorités guinéennes, l’affectation d’une Maison des Camerounais en Guinée. Ce lieu n’aurait peut-être pas le statut de consulat ou d’ambassade, mais sera un espace de rencontres entre tous les Camerounais et Camerounaises vivant en Guinée. Il serait aussi un lieu d’expression culturelle et "de réflexion sur les travaux de réappropriation de notre histoire commune."

Hadja André Touré, la veuve du premier Président de la Guinée, s’est réjouie de la forte mobilisation des guinéens et panafricains qui ont rendu un hommage mérité à son défunt époux.

"Je suis pleine de joie, je remercie Dieu parce que lui seul est capable de faire de tout ça. Quand des jeunes qui n’ont pas connu le président Ahmed Sékou Touré apprécient ses œuvres, on ne peut que remercier Dieu. J’ai confiance à la jeunesse et je me rappelle que le dernier discours du président Sékou Touré s’adressait à la jeunesse, il a dit qu’il confiait la Guinée et l’Afrique à la jeunesse, cela résonne encore dans mes oreilles. Continuons le combat, donnons-nous la main surtout ; sans l’union, on ne peut pas réussir, il faut se donner la main. Mon fils Mohamed Touré se trouve en prison présentement, il n’a rien fait. Moi, je lui ai dit, écoute, c’est un héritage que tu as. Je me confie à Dieu car lui seul est le juge suprême ", a laissé entendre Hadja Andrée Touré.

Né le 9 janvier 1922, à Faranah, en Guinée, et mort le 26 mars 1984, à Cleveland aux États-Unis, Ahmed Sekou Touré est le premier président de la République de Guinée, en poste à partir de l’indépendance obtenue de la France le 02 octobre 1958. Il a tout le long de sa vie, œuvré en faveur d’une Afrique unie et indivisible. Une action qui l’a amené offrir un abri à de nombreux opposants politiques, mais aussi aux artistes et auteurs engagés. C’est dans cet esprit qu’il a accueilli à Conakry, en grande pompe, la dépouille de Félix-Roland Moumié, deux semaines après sa mort par empoisonnement à Genève. Un engagement en faveur du panafricanisme qui vient d’être reconnu par l’Union africaine, le 1er novembre 2022, lors du 1er Forum panafricain des jeunes leaders du futur, réunis à Addis-Abeba.