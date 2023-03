MONDE ENTIER :: Découvrez tout à propos du e-liquide :: WORLD

Les cigarettes électroniques sont devenues en quelques années une alternative aux cigarettes normales. Les cigarettes électroniques fonctionnent à l’aide d’un système bien précis qui est le e-liquide.



Malgré son utilisation fréquente, le e-liquide semble encore être méconnu. Il faut donc chercher à avoir toutes les informations essentielles sur ce liquide utilisé dans les cigarettes électroniques. Découvrez donc ici tout ce qu’il faut savoir sur le e-liquide.

Les composants du e-liquide

La première information qu’il faut nécessairement avoir sur le e-liquide concerne les composants. De manière générale, le e-liquide se compose d’une base neutre, de la nicotine en quantité variable et d’arômes. La base neutre est la plus grande partie constitutive du e-liquide. Elle contient de l’eau, de l’alcool, de la glycérine végétale et du propylène glycol.



Le propylène glycol est l’élément qui favorise le hit en association avec la nicotine. Ainsi, la quantité de propylène glycol présente dans le e-liquide va énormément jouer sur les sensations ressenties suite à l’inhalation dans la gorge. Vous pouvez retrouver ici , plusieurs e-liquides ayant différentes quantités de propylène glycol.



La glycérine végétale qui est contenue dans la base est à l’origine de la densité et de la quantité de la vapeur produite par la cigarette électronique. La seconde composante du e-liquide est la nicotine. Cette substance est très additive et est déconseillée pour les personnes qui n’ont jamais fumé de la cigarette nicotinée.



La nicotine peut se présenter sous forme de cristaux ou de liquide. Le troisième élément du e-liquide est l’arôme. Les arômes permettent de donner du goût aux différents liquides.



Il est possible de distinguer quatre classes d’arômes. Il s’agit entre autres des arômes gourmands, fruités, mentholés et classics. Retrouvez tous les arômes de e-liquide disponible en cliquant ici . Vous pourrez ainsi pleinement profiter de façon idéale.

Les critères pour choisir un arôme de e-liquide

Ici, il faut parler des différents critères pour bien choisir un arôme de e-liquide. De manière générale, il est recommandé d’opter pour un arôme qui correspond à vos goûts personnels.



Pour les personnes qui débutent avec la cigarette électronique, il est conseillé d’utiliser une cigarette électronique ayant un arôme classique ressemblant au tabac ou mentholé.



Après quelque temps, ces personnes peuvent alors décider d’opter pour des arômes un peu plus fruités ou gourmands. Par ailleurs, sachez qu'il est également possible d’avoir des arômes personnalisés directement auprès des fabricants.

Les avantages d’utiliser le e-liquide

La dernière information essentielle à avoir sur le e-liquide concerne les avantages. Il existe en effet plusieurs bienfaits liés à l’utilisation du e-liquide.



En premier lieu, les e-liquides favorisent le vapotage. Cette action est moins nocive que de fumer de la cigarette, car il n’y a pas de combustion. L’absence de combustion permet d’éviter la production du goudron et du monoxyde de carbone qui sont des éléments qui causent de nombreux dégâts dans l'organisme.



Ensuite, l’utilisation du e-liquide n’engendre pas de mauvaises odeurs. Ainsi, vos vêtements, votre habitation et votre véhicule n’auront pas l’odeur de la cigarette. Pour finir, avec le e-liquide, vous avez la possibilité de contrôler le taux de nicotine que vous inhalez.