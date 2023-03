CAMEROUN :: Banques EDC Asset Management présente FCP Ecobank Monétaire Cemac :: CAMEROON

Membre du groupe Ecobank, EDC Asset Management Cemac a procédé au lancement de ce nouveau produit le jeudi 23 mars dernier à Douala.

«On a remarqué que des entreprises avaient des besoins qui ne pouvaient pas excéder un an. C’est le cas des entreprises industrielles, de certaines Pme, de microfinances, de par leur réglementation ou alors des exigences de leurs groupes ou de leurs besoins tout simplement»Voici la raison principale du lancement du produit Fcp Ecobank Monétaire Cemac, expliqué par Mme Noëlle Kouoh Ngambi, la directrice générale de EDC Asset Management.

Notons que Edc Asset Management, filiale du groupe Ecobank spécialisée en gestion d’actifs vient de procéder au lancement du Fond commun de placement (Fcp) Ecobank monétaire Cemac.

Ce nouveau produit de Edc Asset Management qui a été présenté aux médias et aux partenaires du groupe bancaire panafricain le jeudi, 23 mars à Douala au cours d’une cérémonie va permettre aux entreprises d’investir sur le court terme. Il s’agit en fait d’un investissement en moins d’un an pour les entreprises et également pour les particuliers.

Si on s'en tient aux propos de Noëlle Kouo Ngamby, l’objectif à travers le Fcp Ecobank monétaire Cemac, est de permettre aux particuliers de se réconcilier avec les marchés financiers, au regard de l’éloignement constaté. «On propose un produit accessible à 1000 Fcfa la part, avec un investissement minimum de 10.000 Fcfa et qui distribue des dividendes deux fois l’année. C’est-à-dire en juin et en décembre. De sorte à rassurer l’investisseur sur la capacité de se produire des intérêts et à distribuer un rendement qui est supérieur à celui des produits bancaires classiques», poursuit la directrice générale.

Notons que le FCP Ecobank Monétaire Cemac est Agréé par la Commission de surveillance des marchés financiers (Cosumaf) depuis décembre 2022 et est distribué par Edc Asset Management et toutes les filiales Ecobank de la zone Cemac.