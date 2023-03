IRLANDE :: PRO 14 LEAGUE : AVANTAGE TERRITORIALE DU MUNSTER RUGBY CONTRE GLASCOW WARRIORS :: IRELAND

Ce 25 mars 2023, le THOMOND PARK de LIMERICK en Irlande vibrera au rythme d’une rencontre de haute facture de la 16ème journée de PRO 14 de l’URC opposant deux monstres du rugby européen. Un face à face qui tiendra toutes ses promesses au regard des forces en présence et de l’enjeu dont les deux clubs tiennent à cœur. Le leader des Paris sportifs lui ne manquerait pas une telle affiche qui donnera des sueurs froides tant sur le terrain que dans les gradins. Deux clubs qui se croisent habituellement et qui connaissent une saison mi-figue mi-raisin.

Supergooal vous donne rendez-vous dans cette rencontre qui s’annonce palpitante.

FAITES UN DEPOT MAINTENANT !!!



Supergooal tient et respecte ses promesses vis-à-vis de sa clientèle avec des d’excellentes cotes jamais égalées.

Le duel MUNSTER RUGBY – GLASCOW WARRIORS est la rencontre qui vous intéresse afin de rendre votre week-end moins ennuyeux. Une affiche qui sera intense et chaude au vue des forces en opposition dont la rencontre s’est faite à douze reprises dont huit victoires pour le club hôte MUNSTER et quatre victoires pour son adversaire GLASCOW WARRIORS. Evoluant à domicile et devant de milliers de supporters MUNSTER RUGBY cinquième au classement avec sa cote de 1.18 essayera de venir à bout de son adversaire avec un bon match et de la manière dans son jeu. Avec 47 points au compteur à deux points de son adversaire et à quelques journées de la fin de ce tournoi, le club irlandais de MUNSTER à l’objectif de terminer au moins parmi les trois premiers. Un objectif qui est possible mais qui s’annonce difficile à condition que ce dernier commence à réaliser un bon résultat face au GLASCOW WARRIORS.

Les GLASCOW WARRIORS quatrième au classement avec leur cote de 5.40 comptent venir faire un bon match avec au bout un bon résultat. La tâche ne s’annonce pas aisée et les guerriers de GLASCOW sont habitués à ce genre de challenge et essayeront de contrer leur adversaire. Bien la rencontre avec le club irlandais soit toujours une affiche de prestige et une coloration de derby, les GLASCOW WARRIORS comptent prendre leur revanche sur le terrain de son adversaire. Le groupe se porte bien et est en confiance prêt à aller à la bataille pour conserver son rang et maintenir son écart dans cette compétition. Il faudra s’attendre à un match époustouflant et déterminant pour les deux clubs qui ont besoin de points pour bien terminer leur compétition.

Supergooal - pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, PRO 14, MUNSTER RUGBY