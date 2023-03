AFRIQUE :: Joseph Epoka M. : "Werewere-Liking travaille dans la droite ligne de la vision de Cheikh Anta Diop" :: AFRICA

Ayant dirigé les contributions de près de 20 essayistes parues dans le livre, « Werewere-Liking : le Ki-yi Mbock et la Renaissance africaine », l’auteur, par ailleurs professeur de Littératures françaises et africaine et d’étude francophone à Hamilton College à Clinton dans l’Etat de New York aux Etats-Unis, explique au fond et sublime l’œuvre multi discipline de l’artiste ivoiro-camerounaise.

Vous évoquez le Ngog Lituba dans votre livre biographique orientée Werewere Liking. Vous dites que c’est injustement tenu par l’Eglise catholique. Que pense Werewere à ce sujet ?

À propos de La Croix des Catholiques sur Ngock Lituba, Werewere pense comme moi : c’est un sacrilège, une insulte. Elle attend comme nous tous de la voir partir de là.

Pourquoi quand vous parlez de Werewere, vous invoquez la renaissance de l’Afrique?

C’est tout ce que Werewere-Liking fait dans son mouvement panafricain : voir renaître une Afrique Nouvelle, libre, prospère. Une « Nouvelle Terre », une Afrique reconstituée de sa « Mémoire amputée », une nouvelle race d’Africains, celle qui « Sera de jaspe et de corail »!

Comment capitaliser votre livre pour de jeunes générations ?

Pour ce faire Werewere-Liking travaille tout naturellement avec la jeunesse. Dans futur modal de la « Nouvelle Terre et de la Nouvelle Race », elle compte sur les jeunes générations, bien évidemment.

Que représente-elle dans le panafricanisme toujours en chantier ?

Elle travaille dans la droite ligne de la vision de Cheikh Anta Diop et de Kalala Omotunde. L’Afrique doit se remettre en question. Se reconnecter avec elle-même, avec ses divinités, mettre en œuvre ses forces endogènes, mais travailler en tant qu’un tout. La fondation de Werewere s’appelle La Fondation Panafricaine Ki-Yi. Tout est dit dans le nom. Joseph Ki Zerbo qui, lui aussi, préconisait le développement endogène de l’Afrique, a bien résumé ce point de vue: « la libération de l’Afrique sera panafricaine ou ne sera pas ».