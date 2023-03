CAMEROUN :: Ndole vs Bordeaux: UNE HISTOIRE DE PASSEPORTS :: CAMEROON

Le Cameroun reste le seul pays au monde persuadé de pouvoir se développer sans sa diaspora. Au pays des Crevettes, on ne vous demande pas d'être vertueux ou talentueux dans un quelconque domaine ; on vous demande de soutenir Paul Biya, et c'est tout. De ce fait, vous aurez beau être le plus gros vampire de l'hémisphère nord et un sombre crétin, vous serez quand même célébré comme un « patriote »

Il n'y a qu'à voir comment une horde de Pharisiens s'agitent au quotidien pour tenter de libérer ce cancrelat d'Amougou Belinga, qu'ils ont en plus réussi le miracle d'appeler « opérateur économique » !

LES FRUITS POURRIS

Nous sommes aujourd'hui le 24 mars ; c'est l'anniversaire de la naissance du RDPC, créé le 24 mars 1985 lors d'un congrès à Bamenda. C'est là que Barthélémy Mvondo a commencé à changer et à marquer son territoire, en arborant le visage du cynique personnage qu'il restera les 38 années suivantes. C'est à ce moment-là qu'il a privatisé pour de bon le Cameroun et entrepris de décider désormais de qui entre et qui sort.

En effet, le RDPC émerge des cendres de l'UNC (Union Nationale Camerounaise), parti unique créé par Ahidjo en 1966. Depuis son entrée au gouvernement comme chargé de mission à la présidence de la République quatre ans plus tôt (en octobre 1962), Paul Biya remplit son rôle de gentil et fidèle toutou de son mentor. Mais à partir du coup d'État du 6 avril 1984 organisé par la Garde Présidentielle et dont Ahidjo - qui se trouve alors en France depuis quelques mois - est accusé d'être le commanditaire, c'est l'heure du nettoyage. Le fils de catéchiste va éliminer méthodiquement les principaux soutiens administratifs et militaires de son prédécesseur, afin de faire tabula rasa du passé. Et Ahidjo sera condamné à mort par contumace - c'est-à-dire en son absence - et ne mettra plus jamais pied au Cameroun.

C'est pourtant Ahidjo qui a construit le Palais dans lequel Biya dormira de 1982 à nos jours. Les travaux sont confiés au talentueux architecte franco-tunisien Olivier-Clément Cacoub, et il faut le dire, le résultat est un véritable bijou. La maison d'Étoudi est l'un des plus beaux palais présidentiels d'Afrique. Ahidjo lui remettra les clés sans avoir lui-même dormi dedans une seule fois ! Mais Paul Iscariote Biya bi Judas ne pardonne rien. Si Amadou arrive au Cameroun, c'est l'exécution immédiate. Et c'est ainsi que l'homme qui avait hissé le pays au rang de puissance économique africaine montante (avec une compagnie aérienne qui faisait du Yaoundé-Paris-Rome) finira ses jours à Dakar le 30 novembre 1989, à 65 ans. Et même son cadavre en 2023, est toujours interdit de séjour au Cameroun.

Si vous racontez ça à un étranger, il va vous prendre pour un fou ; or vous ne plaisantez pas.

MORCEAU CHOISIS

En allant demander son passeport cette semaine à l'ambassade du Cameroun, Papa Valsero savait pertinemment que le Gang de Malfrats de Yaoundé ne le lui accorderait pas. Mais il leur a donné l'occasion de prouver que nous mentons quand nous disons que la Crevettonie est un État de non-droit. Et comme depuis 40 ans, ils ont lamentablement échoué à l'examen. Ils nous ont plutôt fourni la preuve que nous devons continuer le combat qui conduira à leur chute. C'est un impératif absolu !

Si vous avez pensé qu'il a été surpris, sachez que la surprise aurait plutôt été que cela lui soit accordé. Au Cameroun, la loi n'existe pas. Je répète c'est un État de non-droit ! C'est pour ça que Jack l'Éventreur continue de négocier sa liberté provisoire après avoir sodomisé et tué Martinez Zogo, pendant que Bibou Nissack qui n'a pas giflé la moindre mouche, est incarcéré pour 7 ans. Et c'est pour ça qu'en parallèle, la plupart des activistes de la diaspora n'ont jamais perdu leur temps à se pointer à l'ambassade, puisqu'ils n'ont plus besoin d'aucune confirmation ; ils ont conscience de la nature primitive et animale du Gang. Cela s'appelle « gagner en temps ».

EN BREF :

Les voilà donc, ceux que nous combattons depuis le début. Ce troupeau de tribalistes milliardaires en argent public et fondamentalement inutiles, persuadés que le pays est leur maison familiale, qu'ils peuvent décréter vos ascendances ou bien changer le fait que vos cordons ombilicaux sont enterrés là-bas. Ceux qui poussent une masse de petits naïfs à se moquer de nous en nous appelant des « sans-papiers » alors que eux, sont sans papiers dans leur propre pays. En Europe, même un sans-abri a accès au TGV, au métro, aux autoroutes, aux hôpitaux, aux restos du cœur et à toutes ces choses que cette autre masse instrumentalisée par le Gang ne voit qu'à la télévision.

Les nombreuses crises d'épilepsie sur l'escalator du Grand Mall ont encore récemment révélé l'écart de niveau entre les pays du XXIe siècle et un soupçon de pays coincé dans l'ère du Jurassique.

EKANGA EKANGA CLAUDE WILFRIED

(Quelle est la nationalité d'Hervé Emmanuel Nkom, membre du comité central du RDPC?)