CAMEROUN :: La Sanaga Maritime fête l'anniversaire du RDPC avec Jean Ernest Ngallè Bibehè Massena :: CAMEROON

Les arrondissements de Nyanon et de Ndom dans le département de la Sanaga Maritime ont accueilli le Ministre des transports, leur camarade et frère Jean Ernest Ngallè Bibehè Massena, le Préfet du même département en posture d’invité, le Président du Conseil Région du Littoral monsieur Polycarpe Banlog et l’ensemble des camarades, des militants et sympathisants à l'occasion de la célébration du 38ème anniversaire du RDPC sous le thème "Réjouissances, rassemblement et mobilisation derrière le Président national Paul BIYA, dans la pleine conscience des défis et enjeux électoraux futurs". L’esprit qui anime les militants des sections de Nyanon et Ndom après la brillante période électorale des sénateurs qui vient de s'achever dans le département amène encore le fief du RDPC à préserver les acquis du parti de la flamme.

À la place des fêtes de Nyanon puis à Ndom bondée de militants où se sont déroulés respectivement les meetings, l'anniversaire a été célébré avec faste et solennité. Le déplacement du membre titulaire du comité central Jean Ernest Ngallè Bibehè Massena venu à l'invitation ses présidents de sections RDPC témoigne à suffisance l'attachement entre l'élite et sa base militante. Ceci a donné aux circonscriptions une allure plus festive. L'écho d'une ambiance chaleureuse et sympathique réservée à une élite aimée et proche de la base. Les présidents de section de l'organisation des jeunes, des femmes et des hommes, les conseillers municipaux et régionaux, les élites intérieures et extérieures ont massivement pris à cette cérémonie.

À la même occasion, les doléances posées au Ministre vont dans le domaine professionnel, l'appui dans les activités génératrices de revenus et autres sollicitations. Malgré une maigre opposition qui se manifeste, les populations réitèrent leur soutien au Président National Paul BIYA. Fiers de militer pour le parti au pouvoir vue l'amélioration des conditions de vie dans la contrée à savoir le bitumage du tronçon Evodoula-Nyanon-Ndom, la promotion au poste de président du conseil régional du Littoral Polycarpe Banlog fils de la zone, la construction du barrage de Kikot annoncée, les sections de Nyanon et Ndom ont renouvelé par des motions de soutien au Président National du Parti RDPC, Paul BIYA, promettant de rester fixés autour des idéaux de paix. Unanimement ils placent leur volonté autour du patriotisme, du civisme, du respect de la chose publique, de l’intérêt général, du culte de la probité, de la préservation des us et coutumes, et le respect des aînés, au centre de leurs inspirations.

Le rassembleur de la Sanaga Maritime Jean Ernest Ngallè Bibehè Massena était attendu dans la plupart des onze arrondissements du département, n'étant pas omnipotent, les autres sections ont reçu des appuis multiformes.