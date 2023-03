CAMEROUN :: DOUALA : PAR JALOUSIE, UN HOMME BRULE LE VISAGE DE SON EX PETITE AMIE AVEC DE L’ACIDE :: CAMEROON

La jeune dame a rompu avec cet homme il y a quelques mois, elle s’est mise dans une nouvelle relation, ce que n’a pas accepté son ex compagnon.

«L’acide oooh sur ma face» c’est le cri de la jeune femme qui alerte ses voisines dans la cité, après son agression par son ex petit ami, qui lui a versé de l’acide sur le visage pour des raisons de jalousie sentimentale.

Nous l’appellerons Rosine, c’est une jeune dame de 26 ans qui subit les atrocités de la violence basée sur le genre. Nous sommes le vendredi, 17 mars 2023, au quartier PK14 à Douala, à 500 mètres du marché, il est environ 16h, lorsque se déroule cette odieuse scène. C’est une histoire qui s’apparente à une tentative d’assassinat.

Sur le terrain nous avons rencontré les voisines de Rosine qui n’ont pas caché leur stupeur vis-à-vis de ce monsieur aujourd’hui en fuite. Rosine et l’agresseur présumé, vivaient ensemble dans une maison prise en location par elle-même pendant quatre années. Au mois de septembre 2022, la jeune femme décide de se séparer de cet homme pour des raisons dont nous n’avons connaissance. L’homme n’a visiblement pas accepté d’être mis à la porte, sept mois plus tard, il n’a pas réussi à tourner la page.

Le voisinage révèle qu’il proférait des menaces après leur rupture et l’avait mise en garde lorsqu’ils étaient ensemble. « Le gars-là est un démon franchement» s’exclame la voisine la plus proche de Rosine ; « il lui disait comme les blagues hein même quand ils étaient toujours ensemble, que « si tu me quittes je te tue ou tu n’auras plus jamais de gars dans ta vie là ; je vais m’en assurer » jusqu’à voilà ça il a versé l’acide sur la face massaaaah eehhh ».

Après leur séparation, Rosine s’est remise en couple avec un autre homme. Cette nouvelle n’arrangeant pas son ex compagnon, qui jaloux, décide de passer à l’acte afin de mettre en œuvre ses menaces. Il arrive chez la jeune dame, toque à la porte et lorsqu’elle ouvre, il lui verse de l’acide sur le visage et prend la fuite. Avant que les voisines alertées ne sortent pour venir en aide à la victime, l’homme avait déjà disparu dans la nature.

D’après les investigations de Griote Tv, nous avons découvert qu’après la rupture, son ex petit ami l’avait placée sous surveillance. Un jeune ramasseur de sable inconnu du quartier, avait pour mission de rapporter ses moindres faits et geste.

« Le gars qui venait ici enlever le sable chaque fois, je l’ai déjà vu à plusieurs reprises parler et même boire avec l’assassin-là parce que c’est le nom qu’il mérite ; presque chaque soir ils sont au bar à pk13 ; je soupçonne que c’est lui qui a dit au type ci que la fille était dedans (ndlr : dans la maison)», nous rapporte un voisin.

Jusqu’ici nous n’avons aucune nouvelle de la victime qui vit actuellement chez sa maman au quartier village où elle est suivie par des médecins et le présumé agresseur est toujours en fuite.