AFRIQUE :: VAD… Pouvoir et les vieux ? :: AFRICA

Ma question : y’a t-il un être humain qui nait vieux ?

Certainement pas ! Mais c’est qui un vieux ?

Une personne d’un certain âge considérable. Ok

Ah, il a forcément été jeune ! Sans doute, c’est un passage obligé.

Dans ses années juvéniles , il posait le regard sur la gouvernance de son pays , estimant qu’elle était phagocytée par les vieux n’est-ce pas ? Quel supplice !

Sa destinée programmée ou pas l'a conduit au sommet, au pouvoir.

Des années après, il est toujours dans la gouvernance … C’est un bon patriote au service de son pays et lui-même en est convaincu

Aujourd’hui fort heureusement, il est vieux mais… toujours au pouvoir… il a certainement encore des choses à accomplir pour la bonne marche du pays ( rires)

Cependant , un autre jeune rêveur ou indigné est en plein raisonnement identique à celui qui a déjà vieilli le décor du bureau qu’il occupe au sommet décisionnel

Ce jeune chante le même refrain, « les vieux sont toujours au pouvoir » aucune place pour les jeunes !

Puis viendra son jour de chance, il sera dans les méandres de la gouvernance même par extraordinaire, il y vieillira et un autre jeune va simplement plagier son disque !

Et le cycle va se répéter aussi longtemps que possible !

Le vieux au pouvoir aujourd’hui, que les autres fustigent était le jeune d’hier qui tirait à boulets rouges sur certains responsables en son temps

Qui peut garantir, surtout en Afrique, qu’arrivé au pouvoir, il peut partir sans y vieillir afin qu’un jeune ait une chance ? Personne !

Le pouvoir semble créer des profils à risque, il extirpe toute raison , rend moins empathique, égoïste , avare et favorise des comportements autocentrés et moins civils.

Si vous êtes prêts à cocher une de ces cases alors, acceptez la nomination présidentielle !

En cela repose certaines raisons qui poussent à demeurer au pouvoir et le système n’est pas prêt de s’arrêter

Néanmoins, la jeunesse n'est pas un critère de compétence !!

Être vieux n’est pas non plus synonyme d’incompétence !!

Le vieux d’aujourd’hui est le jeune d’hier !!

Le jeune d’hier fait subir les mêmes aigreurs au jeune d’aujourd’hui !!

Au fond, le problème de vieillesse et de jeunesse ne se pose peut être pas, mais c’est le pouvoir qui crée toutes ces tensions intergénérationnelles mal vécues quand on se trouve loin du pouvoir.



Cette situation peut susciter des discours admiratifs, réprobateurs ou indifférents et c’est en cela qu’on comprend le jeune loin des sphères de décision.

Hélas, le pouvoir c’est aussi les amitiés et proximités diverses.

Bonne approche ou pas, c’est une réalité : chacun fait avec ses gens et dans nos vies, parfois nous nous sentons redevables.

Si donc nous avons la décision, c’est l’occasion idéale de régler ce qui nous tenaille.

Néanmoins, on peut se permettre de rêver des nations au pouvoir décisionnel majoritairement jeune.

Ça au moins, n’occupe aucune fonction avec 0% de chance d’avoir affaire à un décrépit, un sénile !!