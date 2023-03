FRANCE :: L'artiste Lady Ponce et l'adjointe au Maire Mme Maty Diouf: le tête à tête entre dames à Nice

Pour la première fois à Nice, Lady Ponce artiste émérite Camerounaise était l'hôte de Mme Maty Diouf, adjointe à la Mairie de Nice pour le compte de Christian Estrosi.

Accompagné de l'Azuréenne NKS et d'une forte délégation venue de Suisse, de Paris et de toute l'Europe, les deux dames ont parlé de liberté des femmes, de leurs multiples combats et de l'autonomisation des femmes.

Un grand moment d'émotion que nous vous invitons à vivre à travers cet extrait des éditions SOPIEPROD Paris: La voix de la diaspora.