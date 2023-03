CAMEROUN :: Mort d'une étudiante de l'Université de Soa des suites d'un accident de circulation :: CAMEROON

Camer.be a appris avec regret, la mort tragique d'une étudiante de l'Université de Yaoundé II - Soa. L'événement malheureux s'est produit en cette matinée du vendredi 24 mars 2023, sur la route Yaoundé - Soa, à quelques kilomètres de l'Université d'État.

Selon les témoins, un car de transport en commun qui effectue la ligne de Yaoundé ( lieu dit Camair) pour la ville de Soa, était en excès de vitesse, lorsqu'il va finir sa course folle sur un lampadaire.

Un mort, selon le bilan dressé pour les forces de sécurité. La victime, une étudiante en 1 ère Année de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université de Yaoundé II - Soa : KAMENI TCHEPEYOU Orcelle Audrey. L'accident a aussi fait plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Ces derniers ont été référés vers différents hôpitaux.

« Le recteur de l’université de Yaoundé Il-Soa a le regret d’annoncer le décès de madame KAMENI TCHEPEYOU Orcelle Audrey, étudiante en première année droit, matricule 22J0026K, (.) survenu de

suites d’un accident de circulation sur la route de Soa “, a informé le Pr Adolphe Minkoa She dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Seulement, des voix s'élèvent pour pointer un doigt accusateur sur les responsables de l'Université de Yaoundé II- Soa, pour n'avoir jamais investi dans des bus de transport en commun pour étudiants. Un accident qui remet en cause le mode de transport des étudiants, livrés aux transporteurs véreux et sans aucune moralité. Les deux universités d'État de Yaoundé ne disposent d’aucun système de transport pour les étudiants L’université de Yaoundé II, est située dans l'arrondissement de Soa, département de Mefou- et - Afamba. Pour la rallier, les étudiants empruntent des cars en mauvais état, et communément appelés “clando”. Les transporteurs se livrent à tous les excès, pour gagner plus d'argent, au mépris des règles de prudence et de sécurité routières.