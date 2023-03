L’ESPAGNE REÇOIT LA NORVÈGE D'ERLING HAALAND EN QUALIFICATION DE L’EURO 2024 :: SPAIN

Ce 25 mars 2023 à 20h45 le stade ROSALEDA de MALAGA vivra la 1ère journée des qualifications de l’EURO 2024 en Allemagne dans le groupe A.

Un match qui sera particulier car opposant les deux favoris de ce groupe et qui devront se montrer à la hauteur de leur statut après les dernières sorties en compétitions internationales pas du tout satisfaisantes. Pour le leader des Paris sportifs c’est une entrée en matière qui devra tenir toutes ses promesses au regard des objectifs des deux sélections nationales avec des joueurs qui font la fierté de leurs différents clubs et donc vous serez les premiers à apprécier les performances à travers Supergooal !

Dans l’affiche ESPAGNE – NORVÈGE profitez de cette occasion en or pour faire de votre week-end celui que vous avez souhaitée. Les champions du monde de 2010 qui seront à domicile devront affronter une équipe nationale avec un joueur particulier qui aligne des statistiques exceptionnelles avec son club. L’Espagne dixième au classement FIFA avec sa cote de 1.39 a les faveurs des pronostics pour faire la différence et l’emporter. En cinq joués entre les deux nations la ROJA a remporté trois contre une victoire pour son adversaire et un match nul. Les hommes du nouveau sélectionneur LUIS DE LA FUENTE ont besoin de montrer un autre visage après une coupe du monde pas du tout satisfaisants au plan des résultats ce qui avait coûté la place à LUIS ENRIQUE. Pour ce nouveau challenge qui est d’ailleurs d’obtenir la qualification pour cette grand’messe footballistique de l’Europe, la sélection souhaite commencer par une entame exceptionnelle non seulement montrer que l’échec au Qatar n’était pas dû à une quelconque difficulté mais des faits de jeu mais aussi pour le nouveau staff technique d’imprimer sa marque. Devant les milliers de supporters de la sélection nationale, il sera question de leur donner du sourire avec un bon match et un résultat reflétant le beau, l’attrayant et le spectacle.

En face il y aura la NORVEGE quarante troisième au classement FIFA avec sa cote de 6.66 ne compte pas venir jouer les figurants face un adversaire de grand calibre et favori de ce groupe. Pour ce premier des qualifications les coéquipiers d’ERLING HAALAND devront tout faire et tout donner pour ne pas aller subir une humiliation à MALAGA mais aller faire un match pour garder leur chance pour une possible qualification dans ce rendez-vous important du football européen. La sélection norvégienne qui peut compter sur un sérial buteur qui fait des merveilles avec son club aura l’occasion pour contrer les velléités de son vis-à-vis et pourquoi ne pas obtenir un bon résultat qui sera à coup sûr la grosse sensation de la journée. La tâche ne sera pas du tout facile en terre espagnole mais il faudra s’armer de patience, être discipliné, solidaire et déterminé pour espérer ramener un bon résultat et mieux aborder la suite de cette phase de qualification.

Il faudra s’attendre à un match plaisant et spectaculaire au vue des forces en présence et des ambitions de chaque nation dans cette compétition mais la meilleure sera celle qui aura réuni le physique, la technique, le mental et l’esprit de groupe .

