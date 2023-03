MONDE ENTIER :: Comment le Yuan numérique affecte la domination financière américaine :: WORLD

La Chine investit de plus en plus dans le Yuan numérique, ce qui a des implications pour la domination financière américaine. Cet article vous en donne les détails.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain domine l'économie et le système financier mondiaux. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale que les pays et les individus utilisent dans le trade et les transactions internationales. Et cela a fait du dollar américain l'acteur dominant du système financier mondial.

L'introduction du Yuan numérique pourrait menacer la domination financière américaine. Et c'est la monnaie numérique de la banque centrale chinoise (CBDC) qui est maintenant largement utilisée en Chine. Alors que la Chine continue de pousser le Yuan numérique sur le marché intérieur, elle regarde également le système financier international.

Et cela signifie que la domination financière américaine pourrait être un défi à l'avenir. Mais c'est difficile à dire car le Yuan numérique continue de se développer. Il n'a pas le même poids que le dollar américain. Ainsi, il faudra peut-être de nombreuses années avant que les effets réels du Yuan numérique sur la domination financière américaine ne soient évidents.

L'indépendance du Yuan numérique

L'une des principales caractéristiques du Yuan numérique est son indépendance vis-à-vis des systèmes financiers mondiaux qui dépendent du dollar américain. Le système de paiement SWIFT domine les paiements internationaux puisque tout le traitement des transactions bancaires passe par le système. Le dollar américain utilise le système de paiement SWIFT.

La Chine tenait à ce que son Yuan numérique ne dépende pas du système de paiement SWIFT. Aucun processeur étranger n'est nécessaire pour les transactions impliquant le Yuan numérique. Et cela signifie que le Yuan numérique n'a pas à interagir avec le système financier américain, y compris le dollar américain. Selon les analystes, cela offre un avantage significatif au Yuan numérique.

Comme le Yuan numérique ne dépend d'aucun processeur étranger comme SWIFT, il le rend moins sensible à l'influence du système financier américain. Par exemple, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis et d'autres pays européens ont restreint l'accès du pays au système SWIFT dans le cadre des sanctions. Le Yuan numérique n'étant lié à aucun processeur étranger, les États-Unis ne peuvent pas lui imposer de sanctions similaires.

Monnaie de réserve mondiale

La Chine tient à faire en sorte que le Yuan numérique remplace le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Et cela peut sembler être un défi de taille qu'il est impossible de nier complètement. Comme le Yuan numérique n'a pas besoin d'utiliser ou d'interagir avec le système financier américain, il défie le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

Déjà, la Chine a investi dans la technologie et les systèmes pour soutenir le Yuan numérique. Pour étendre son adoption internationale, le gouvernement engage d'autres gouvernements. Par exemple, la Chine a entamé des pourparlers avec l'Arabie saoudite et la Russie pour utiliser le Yuan numérique pour payer le pétrole. De tels efforts, s'ils réussissent, porteront un grand coup à la domination financière américaine.

Le dollar américain a été la principale monnaie pour payer le pétrole et faciliter le trade international. À mesure que le Yuan numérique deviendra plus largement accepté, il affaiblira la domination du dollar américain dans les affaires et les transactions internationales.

À retenir

Le Yuan numérique pourrait affaiblir la domination financière américaine de plusieurs manières. Cela pourrait saper la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Cela pourrait également réduire la suprématie du dollar américain dans le trade international. Les effets deviendront plus apparents avec le temps.