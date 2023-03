CAMEROUN :: Ease présente deux nouveaux services :: CAMEROON

La start-up de voyage et tourisme Ease Travel vient de présenter au public ses deux nouveaux services que sont La Tontine Vacances et une plateforme de recherche et de réservation de billets d'avion Ease Flight.

Ease est une agence de voyage et tourisme agréée IATA, fondée en 2018 par trois camerounais et qui a fait de la digitalisation et de l’innovation dans ces domaines son business model.

Installée en Côte d’ivoire depuis Avril 2022, la start-up prévoit en 2023 l’ouverture d’une filiale en Europe et dans les autres pays de l’Afrique Centrale.

Elle a donc mis cette année sous le signe de l'innovation en lançant deux nouveaux services.

LA TONTINE VACANCES est une épargne voyage, qui permet de payer en 6, 8 et même 12 mois, les frais de vacances des usagers seuls , en couple ou en famille vers les 40 destinations que propose la startup.

Ce nouveau service disponible sur l’application mobile de EASE TRAVEL permet aux usagers de s'offrir une semaine de vacances à Dubaï ou Zanzibar à partir de 59 000 FCFA par mois.

EASE FLIGHT, quant à elle, est une plateforme de recherche et de réservation de billets d’avion, qui permet de trouver un billet quel que soit la destination dans le monde.

Les billets d’avion étant de plus en plus cher, il devient primordial d’avoir un outil comparateur d'itinéraire et de tarifs afin de trouver la combinaison qui nous convient. Ce service compare parmi les offres de plus de 60 compagnies aériennes pour vous proposer les meilleures options. Une fois que vous trouvez l’offre qui vous convient, si vous n’avez pas de carte de crédit ou un compte de paiement mobile ayant le montant suffisant pour confirmer votre billet d’avion, EASE FLIGHT permet donc au client de bloquer sa réservation pendant 24H contre paiement de 2.000 (deux mille) FCFA.

Notons que ces nouveaux services viennent s’ajouter à d’autres qui existent déjà et qui ont fait la réputation de la Startup. Il s’agit ici de l’émission des billets d’avion, l’organisation de séjour touristiques vers plus de 40 destinations dans le monde, l’assistance visa, la location de voiture ou encore la location d’appartements meublés et d’hôtel.