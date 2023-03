CAMEROUN :: Martin’s ou l'astre montant de la chanson urbaine :: CAMEROON

Martin's est son nom d'artiste chanteur. Dans l'animation de la soul urbaine, la légende du jeune chanteur camerounais est en marche.

Martin’s est très loin de laisser indifférent. À l'instar de Yaoundé et Douala, les deux plus grandes villes et capitales ( politique et économique respectivement) dans lesquelles il a grandi, ses ambitions sont grandes. Martin's ne craint pas de dire qu'il n'est pas question pour lui de devenir un artiste chanteur aux petits souliers. Ce goût pour l'excellence lui a été inspiré par ses multiples fréquentations dans les milieux du showbiz.

Matin's a été fortement marqué par des artistes comme Singuila, Dadju ou encore Gims

Tchobé Martin Armand de son vrai nom, Martin's se démarque par sa voix chaude et puissante, un adjuvant capital pour les grands noms de l'univers artistique musical. Il s'impose dans les consciences au détour de sa brillante prestation avec son groupe de l’époque, au Festival universitaire d’Arts et de Culture dans la catégorie « Chanson ». Une récompense qui lui vaudra une signature dans son label actuel AFROBIT Productions.

Matin's fait preuve d'un talent et d'un charisme impressionnants pour son jeune âge. Ce qui lui vaut les faveurs du très célèbre Ko-C avec qui il collabore sur le titre « Qui a dit », sorti le 17 avril 2021. Depuis lors, Martin's enchaine les titres à succès auxquels il faut ajouter de nombreuses prestations scéniques d’artistes internationaux,

Voix douce et candide, Martin’s envoûte par son univers ultrapop et coloré. Pour ce qui est de ses textes, ils se veulent très générationnels : culte du moi et de la femme, dérives des réseaux sociaux, virtuelles amours. L'artiste ironise avec subtilité, sur les dérives morales de son temps.

Martin’s totalise déjà plusieurs titres, dont trois featurings avec d’autres musiciens d’Afrobit : Queen sparks, Sabrina, DimY Vibz et Lil Ramses. À travers ses chansons Solo « Money » et « ça fait mal », l’artiste se positionne déjà comme celui qui veut inviter ses congénères à un minimum de sérieux, de probité, de patience et de la prospérité au bout de l'effort et du travail.