Au programme : Rencontre avec des auteur(e)s , librairie éphémère, vernissage littéraire, one man show, dédicaces, ateliers.

Mais surtout l'enregistrement d'une édition du programme "Face à ECN" produit par l'ambassade de France via l'institut français du Cameroun et présenté par Eric Christian Nya.



Comme invité Jean-Claude Awono, connu pour sa grande passion pour la poésie,qui lui a ouvert de nombreux chemins dans le champ de la culture et de la littérature.



Au cours des échanges, il a été question de revisiter le parcours très dense et riche de ce professeur de lettres formé à l’École Normale Supérieure de Yaoundé, qui depuis 2011, assure la direction des Éditions Ifrikiya.



Un an pratiquement après le terrible incendie qui a réduit en cendres cette structure de promotion du livre au Cameroun, l'institut français du Cameroun à travers Mr Yann Lorvo Conseiller de coopération et d'action culturelle et en présence du Directeur Mr Patrick HAUGUEL, a décidé s'exprimer une fois de plus sa solidarité en apportant un important appui financier. Bonne nouvelle, ce soutien financier ne sera pas ponctuel, mais s'inscrit dans la durée et le bénéficiaire pourra en disposer librement en fonction de ses priorités, sans avoir à se justifier.



Une nouvelle qui évidemment a été accueillie avec grande émotion par Jean-Claude Awono, qui a été très sensible à cette marque d'attention, qui va à coup sûr apporter une bouffée d'oxygène aux activités de cette maison d'édition, avec forcément une incidence positive au niveau là fébrile industrie du livre au Cameroun.

Le public venu en grand nombre, a eu également la possibilité d'interagir avec l'invité, dont la trajectoire atypique, la passion pour la promotion du livre ont été fortement applaudies.

Sa forte expérience comme éditeur et poète l’a conduit dans divers pays d’Europe (France, Suisse, Allemagne, Espagne), d’Asie (Chine), d’Amérique (Canada) et d’Afrique (Sénégal, Tchad, Maroc, Côte d’Ivoire…) Il a plusieurs fois assuré le rôle de membre du jury de divers prix et concours littéraire.

Son ouvrage poétique A hauteur de sang a été inscrit cette année même dans les programmes scolaires du Cameroun.

Pour agrémenter les échanges, le talentueux Joël Nya, jeune artiste musicien accompagné de son répertoire, a revisité avec maestria son répertoire constitué de chansons à la fois intimistes et festives.

Un magnifique moment passé à la médiathèque de l'institut français du Cameroun de Yaoundé.

Rappelons que Jean-Claude Awono est chef traditionnel dans le Mbam et Inoubou depuis 2016 et consultant en matière littéraire.

L'émission Face à ECN sera bientôt diffusée en exclusivité sur la page Facebook et la chaîne Youtube de l'institut français du Cameroun.

Une belle plateforme pour raconter les parcours atypiques, célébrer des réussites, afin de susciter des vocations.