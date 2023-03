CAMEROUN :: An 38 DU RDPC EN SANAGA-MARITIME : NGALLE BIBEHE BAFOUE LA HIÉRARCHIE ET FAIT CAVALIER SEUL :: CAMEROON

Le rappel à l’ordre de Louis Yinda à Ngalle Bibehe fait du bruit dans toutes les chaumières et dans réseaux sociaux. Le Chef de la délégation permanente départementale du Comité Central en Sanaga-Maritime, Louis Yinda, demande sans ambages aux présidents des Sections, Maires et Conseillers municipaux de prendre leurs distances envers Ngalle Bibehe qui, à l’occasion du 38e anniversaire du RDPC, entend faire une tournée politique solitaire dans certaines Sections

Les Présidents des Sections ont écrit au Ministre des Transports pour solliciter un appui pour le 24 mars. Ils ont aussi sollicité Louis Yinda, le Patriarche Alphonse Joseph Bibehe ainsi que d’autres personnalités du Département. Tout le monde sait que ça se passe toujours ainsi quand il s’agit des cérémonies du parti de la flamme.

Cependant Louis Yinda, Alphonse Joseph Bibehe et Ngalle Bibehe sont de la Délégation Permanente Départementale du Comité Central dont Louis Yinda en est le Président après le décès du Pr Joseph Mboui. Les actions ne peuvent par conséquent être individuelles mais coordonnées parce qu’il s’agit du même parti. En d’autres termes c’est la Délégation Permanente Départementale qui doit se mettre en branle et non le Ministre des Transport. Il s’agit d’une activité politique du Parti et non celle du Gouvernement.

Cavalier seul

Ce qu’à toujours reproché Louis Yinda à Ngalle Bibehe c’est de faire cavalier seul comme s’il avait son parti à lui. La circulaire du comité central est pourtant très claire à ce sujet : « Sur le terrain, les Présidentes et Présidents de Section RDPC organisent la célébration des 38 ans du Parti (…) avec le concours des membres du Gouvernement, (…) sous la supervision des Chefs des Délégations Permanentes Régionales du Comité Central et l’encadrement des Chefs des Délégations Permanentes Départementales du Comité Central. »

On ne peut pas être plus clair. Dans d’autres départements ça se passe bien entre les membres du Gouvernement et les autres politiques. Mais en Sanaga-Maritime Ngalle Bibehe aime se mettre seul sur le devant de la scène non sans semer la pagaille.

Campagne électorale des Sénatoriales

Le RDPC vient de remporter brillamment l’élection des Sénatrices et des Sénateurs ; avec un score inédit à nul autre pareil jamais enregistré en Sanaga-Maritime. Cette victoire éclatante est à mettre à l’actif de l’Archiduc de Ngompem Louis Yinda et du Patriarche des Adiè, Alphonse Joseph Bibehe. C’est eux qui ont savamment et brillamment mené la campagne électorale qui a consacré la victoire du RDPC en Sanaga-Maritime.

On se souvient que le Comité Central avait écarté Ngalle Bibehe de l’équipe de campagne en Sanaga-Maritime à cause du désordre dont il se rend coupable tout le temps. On l’a aperçu dans le Moungo pendant cette campagne mais, comme d’habitude, il veut tirer les marrons du feu après que les autres eussent travaillé. Imposture !

Dans son entourage il se dit qu’il n’a pas digéré cette mise à l’écart de la campagne électorale en Sanaga-Maritime. C’est pour cette raison qu’il aurait lancé un appel au vote blanc pour faire échouer Mme Yvette Yinda. On parle de 8 bulletins nuls et 2 contre le RDPC enregistrés à Edéa 1 lors de ce scrutin. Un doigt accusateur est pointé sur les proches du Ministre qui siègent au Conseil municipal de la commune d’arrondissement d’Edéa 1. Suivez mon regard ! C’est le sujet de l’heure dans toute la ville-lumière. On en parle partout puisque ceux qui ont voté contre le RDPC ont été identifiés.