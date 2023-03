CAMEROUN :: Les Lauréats de Mutzig Star honorés :: CAMEROON

Quelques mois après la grande finale de la 32 édition de la compétition Mutzig Star, les différents finalistes ont été honorés et ont reçu tout ce qui leur avait été promis pour leur brillant parcours dans la compétition.

Ce Vendredi 17 Mars à Douala, les cinq finalistes de la 32e édition du concours de chant Mutzig Star ont été récompensés. Les cinq finalistes retenus parmi les plus de 1500 candidats ayant été auditionnés ont tous reçu leurs lots et la presse a été témoin des affirmations de chacun des candidats qui accusent réception et ne cachent pas leur joie.

Outre les casiers de bière de Mutzig, chaque finaliste a reçu de l'argent en liquide. Du premier au 5e, ils ont respectivement reçu 5 millions, 2 millions, 1.5 millions, 1 million et 750 mille francs CFA. En plus de cela, le vainqueur de cette édition nommé Brice Kembue a été reçu par le DG des Boissons du Cameroun et bénéficiera de la production et promotion d'un single.

Cette rencontre avec le DG des Boissons du Cameroun Stéphane Descazeaud est une innovation parmi tant d'autres comme l'a annoncé Christian Bitomo, le chef de Segment Mutzig Cameroun. Pour lui, dès la 33e édition cette année, la production et promotion d'un clip ne seront plus considérées comme un lot car il y'aura une production collective.

"Cette année, l'innovation est qu'on va produire une chanson collective, les finalistes vont faire une chanson ensemble et nous allons également promouvoir pour donner la visibilité et la chance pas seulement au premier mais à tous ceux qui sont parvenus en finale et qui ont un talent certain pour pouvoir également être connus et de leur donner un tremplin qui pourra leur permettre de lancer véritablement leurs carrières " a-t-il déclaré.

Pour Brice Kembue le vainqueur, sa victoire au Mutzig Star est une expérience qu'il ne saurait expliquer. Pour les autres 4 finalistes, l'aventure Mutzig Star est une aventure qu'ils n'oublieront jamais puisque une candidate en a pris part en étant enceinte et une autre venait juste d'accoucher.

Laure Mekeu, la finaliste ayant terminé en 2e position cette aventure lui permettra de solliciter un accompagnement pour la promo ou la production de ses différents projets et notons qu'elle est Sergent dans l'armée Marine ce qui prouve qu'elle a un amour fou et inconditionnel pour la musique.

Pour les autres, il faut juste continuer dans cette même dynamique et ce n'est pas la motivation qui manque. L'édition Mutzig Star 2023 promet d'être encore plus électrique au vue des différentes innovations.